東研信超龜山二廠 揭幕

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電子檢測廠商東研信超（6840）昨（16）日宣布旗下龜山二廠揭幕，其10米法電波暗室主要針對大型AI伺服器整機櫃等級設備進場與執行測試，能提供客戶完整一站式檢測解決方案。

東研信超表示，二廠擁有台灣首座民營大功率AI伺服器專用10米法電波暗室，2025年9月啟用以來，憑藉先進的測試能量與長期客戶關係，去年第4季起開始貢獻營收，占去年12月營收比重已達8％。東研信超去年合併營收為9.09億元，年增8.4%，創新高，對2026年表現樂觀，營運穩健走揚。

東研信超指出，龜山二廠提供測試電力最高可達450kW，並支援包含周邊液冷機、電源機櫃模組、電池備援模組（BBU）測試，且配置多種CDU接頭型式，提供更高規格的AI伺服器與周邊設備、交直流充電樁、電廠設備、軌道交通與船舶航海設備應用等電子電器產品頂尖的測試環境與服務。

