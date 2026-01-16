順達2025年 EPS 9.05元 拚營運回神

電池模組廠順達（3211）受惠AI伺服器BBU出貨成長，全年稅後純益13.82億元，年減48.2%，每股純益9.05元。順達表示，獲利衰退主要受匯損影響，以及2024年業外有大筆土地開發收益、墊高基期所致。

順達昨（16）日公布2025全年營收132.2億元，年減4.9%。營業淨利12.47億元；營益率9.43%，年增4.09個百分點；全年淨利13.82億元，年減48.2%，每股純益9.05元。

展望2026年，順達總經理張崇興先前指出，主要成長動能仍來自伺服器BBU業務，非IT業務將持續成長，IT產品業績則會略降。非IT業務比重提升，將帶動利潤水準上揚。整體來看，2026年營收有機會微幅成長。