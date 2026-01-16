快訊

考生注意！下周冷空氣南下低溫探11度 明大學學測天氣曝光

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

亞泰影像去年每股賺5.16元 拓展產品多元應用

中央社／ 台北16日電

亞泰影像2025年稅後淨利約3.74億元，每股盈餘5.16元，董事長賴以仁表示，今年持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，拓展產品多元應用，包含持續與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，拓展AOI多尺寸規格產品。

亞泰影像（4974）今天舉行忘年會，賴以仁在會中表示，亞泰影像2025年自結合併營收約新台幣37.13億元，稅後淨利約3.74億元，每股盈餘5.16元，前年營收為歷史新高，基期較高，2025年維持穩健獲利。

賴以仁表示，新的一年，全球經濟依舊充滿挑戰，將審慎因應風險，靈活回應市場，並持續深化核心競爭力，打造長期穩健的成長動能，今年持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，拓展產品多元應用，包含持續與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，拓展AOI多尺寸規格產品，面向多種應用場景，並發展其他如barcode reader（條碼掃描器）感測封裝等產品，開創新成長動能。

亞泰影像表示，旗下有深圳、緬甸廠，持續滿足客戶各種需求，積極爭取與客戶更多合作機會。

亞泰

延伸閱讀

毅嘉2025年 EPS 2.46元

麗清拚接單 瞄準高毛利

付費以解鎖FPS？神人揭《魔物獵人荒野》PC版「買愈多DLC畫面愈順」詭象

卡式爐配大鍋突爆炸！金屬碎片刺進大腿…消防示警：如餐桌手榴彈

相關新聞

富邦證券輔導喬越實業登錄興櫃 先進製程材料新星

富邦證券輔導的喬越實業（7896）1月16日正式登錄興櫃交易。喬越為全方位電子應用材料解決方案專家，深耕散熱及封裝膠材領...

凱基證券輔導元鈦科技登錄興櫃 聚焦全方位液冷散熱方案

全球AI熱潮持續升溫，凱基證券積極尋找具有發展潛力的優質公司，協助其進入資本市場。凱基證券主辦輔導的元鈦科技（7892）...

世界唱旺成熟製程需求

世界先進（5347）董事長方略昨（15）日表示，隨AI資料中心、伺服器、雲端等應用持續大幅投資，2026年半導體需求可望...

維田營運 逐季漸入佳境

工業電腦廠維田（6570）今年於智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域皆有新品推出，著重於半導體設備、邊緣AI、石化能源...

元鈦登興櫃 參考價238元

散熱廠元鈦科技（7892）昨（15）日舉行興櫃前法說會，今日將以每股238元參考價登錄興櫃交易，為國內散熱族群再添生力軍...

安克平台化整合 邁大步

安克生醫（4188）日前於2025 RSNA（北美放射學會年會）取得「平台化整合」的重大進展，透過對接多家國際AI Ma...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。