亞泰影像去年每股賺5.16元 拓展產品多元應用

亞泰影像2025年稅後淨利約3.74億元，每股盈餘5.16元，董事長賴以仁表示，今年持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，拓展產品多元應用，包含持續與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，拓展AOI多尺寸規格產品。

亞泰影像（4974）今天舉行忘年會，賴以仁在會中表示，亞泰影像2025年自結合併營收約新台幣37.13億元，稅後淨利約3.74億元，每股盈餘5.16元，前年營收為歷史新高，基期較高，2025年維持穩健獲利。

賴以仁表示，新的一年，全球經濟依舊充滿挑戰，將審慎因應風險，靈活回應市場，並持續深化核心競爭力，打造長期穩健的成長動能，今年持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，拓展產品多元應用，包含持續與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，拓展AOI多尺寸規格產品，面向多種應用場景，並發展其他如barcode reader（條碼掃描器）感測封裝等產品，開創新成長動能。

亞泰影像表示，旗下有深圳、緬甸廠，持續滿足客戶各種需求，積極爭取與客戶更多合作機會。