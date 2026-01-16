快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

順達去年每股賺9.05元 營業利益年增67%

中央社／ 台北16日電

電池模組廠順達今天公布2025年自結財報，全年營收新台幣132.18億元，年減4.98%；稅後淨利13.81億元，年減48.3%，每股純益9.05元。

順達去年獲利衰退，主要是2024年土地開發等相關業外利益入帳較多，墊高比較基期。如果以本業來看，順達2025年營業利益12.46億元，比起2024年的7.43億元大幅成長67.6%。

順達去年第4季稅後淨利3.86億元，季增62.1%，比2024年同期成長1.7倍，單季每股純益2.53元。

展望2026年，順達總經理張崇興在去年底的法說會中表示，2026年主要成長動能來自伺服器BBU（電池備援電力模組）業務，順達持續擴產相關產能，規劃今年BBU產能將比去年倍增。

電池模組 每股純益

延伸閱讀

約聘社工遭欠薪？彰縣府：向來是1月15日前入帳、沒欠薪問題

廣達今年AI相關業績可望倍增

致茂去年12月營收月增逾四成

系統電搭 AI 熱 去年12月單月營收攻頂

相關新聞

富邦證券輔導喬越實業登錄興櫃 先進製程材料新星

富邦證券輔導的喬越實業（7896）1月16日正式登錄興櫃交易。喬越為全方位電子應用材料解決方案專家，深耕散熱及封裝膠材領...

凱基證券輔導元鈦科技登錄興櫃 聚焦全方位液冷散熱方案

全球AI熱潮持續升溫，凱基證券積極尋找具有發展潛力的優質公司，協助其進入資本市場。凱基證券主辦輔導的元鈦科技（7892）...

世界唱旺成熟製程需求

世界先進（5347）董事長方略昨（15）日表示，隨AI資料中心、伺服器、雲端等應用持續大幅投資，2026年半導體需求可望...

維田營運 逐季漸入佳境

工業電腦廠維田（6570）今年於智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域皆有新品推出，著重於半導體設備、邊緣AI、石化能源...

元鈦登興櫃 參考價238元

散熱廠元鈦科技（7892）昨（15）日舉行興櫃前法說會，今日將以每股238元參考價登錄興櫃交易，為國內散熱族群再添生力軍...

安克平台化整合 邁大步

安克生醫（4188）日前於2025 RSNA（北美放射學會年會）取得「平台化整合」的重大進展，透過對接多家國際AI Ma...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。