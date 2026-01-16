順達去年每股賺9.05元 營業利益年增67%

電池模組廠順達今天公布2025年自結財報，全年營收新台幣132.18億元，年減4.98%；稅後淨利13.81億元，年減48.3%，每股純益9.05元。

順達去年獲利衰退，主要是2024年土地開發等相關業外利益入帳較多，墊高比較基期。如果以本業來看，順達2025年營業利益12.46億元，比起2024年的7.43億元大幅成長67.6%。

順達去年第4季稅後淨利3.86億元，季增62.1%，比2024年同期成長1.7倍，單季每股純益2.53元。

展望2026年，順達總經理張崇興在去年底的法說會中表示，2026年主要成長動能來自伺服器BBU（電池備援電力模組）業務，順達持續擴產相關產能，規劃今年BBU產能將比去年倍增。