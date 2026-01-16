能率亞洲投資小金雞報喜 長廣精機上市、宏羚興櫃

快訊

中央社／ 台北16日電

能率亞洲宣布，深耕半導體、AI數位轉型領域迎來里程碑，投資布局的長廣精機今天掛牌上市、宏羚登錄興櫃，展現在半導體製造與數位轉型產業的成效。

能率亞洲發布新聞稿表示，長廣精機原為長興集團電子材料事業部的電材設備組，經分割讓與並整合日本子公司Nikko-Materials後成立。長廣專注真空壓膜機設備，憑技術領先優勢，在全球IC載板產業市占率高達95%，客戶群囊括日本Ibiden、欣興、韓國三星電機等大廠。

受惠AI、HPC（高效能運算）伺服器及高速通訊需求噴發，帶動高階FC、BGA載板需求顯著回溫。長廣表示，憑藉高門檻三段式壓膜技術，能對接先進封裝流程，在載板大廠重啟擴產循環中居於關鍵地位；正積極研發系統級晶圓真空壓膜機，力拚2026年下半年出貨，將應用觸角從載板進一步延伸至晶圓級封裝市場。

能率亞洲表示，宏羚今天同步掛牌興櫃，已由傳統印表機耗材商轉型，服務客戶數已突破4萬家，涵蓋金融、科技、製造等多元產業。近年將服務範疇由硬體銷售跨足至雲端軟體與AI產品，提供一站式整合服務。

為強化競爭優勢，宏羚近期與奧義賽博策略結盟，將AI自動化資安能力導入企業終端。

能率亞洲表示，長廣精機與宏羚同步掛牌，展現鎖定關鍵產業與數位轉型價值鏈的策略發酵，未來將持續透過資源整合，協助被投資企業在資本市場站穩腳步。

