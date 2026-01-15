久舜營造上櫃前競拍時間1月19~21日 23日開標、預計2月3日掛牌

久舜營造（5547）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣3,624張，競拍底價17元，最高投標張數520張，暫定承銷價20.4元。競拍時間為1月19日至21日，1月23日開標；1月22日至26日辦理公開申購，1月28日抽籤，預計2月3日掛牌。

久舜近年營運走出調整期，財報體質明顯轉佳。從整體表現來看，近三年營收不僅穩定維持在20億元以上，亦正式邁入獲利成長的甜蜜點。受惠於成本管控與優選高毛利案源策略奏效，久舜2024年每股稅後純益（EPS）強勢回升至2.53元，改寫歷史新高。

這股強勁動能更可望延續至2025年，2025年全年久舜營收為23億元，前三季累計稅後純益已達9,198萬元，不僅提前超越2024年全年獲利水準，EPS更達2.3元，法人估計，2025年全年獲利有望再締新猷。

久舜營造董事長林世貞表示，久舜營運轉強的關鍵在於毛利率結構的翻揚與科技賦能。公司積極導入AI智慧工地與BIM（建築資訊模型）技術，透過數據化管理有效抵銷缺工與通膨壓力，帶動毛利率從約9.38%顯著改善至10.14 %。

此外，林世貞指出，久舜已擺脫對傳統住宅工程的單一依賴，轉向「多引擎」布局，目前在建合約中，廠辦與住辦工程占比大幅提升，顯示公司已成功轉型為多元並進的營收結構，為中長期營運注入具韌性的成長動能。

在都更與危老領域，久舜則朝「委託及建築」一條龍服務邁進，目前已擔任多起都市更新案的實施者及全案管理者，由專業都更規劃團隊負責從整體規劃、設計整合、預算編列、營造施工到後續營運管理與保固修繕等全方位營建專業服務，不僅提高案源黏著度，更拉高單案附加價值。

由於都更與危老重建屬於剛性安全需求，相對不易受景氣循環及餘屋去化壓力影響，林世貞認為，都更、危老案將是營造業中長期穩定的訂單來源。

展望後市，久舜近期已先後拿下多起20億元以上的大型工程案，加總既有社宅統包與都更委建案件，在手工程量充足，中期營收成長能見度高。

法人表示，在毛利率結構改善、營收來源多元化，再加上政策與結構性需求加持下，久舜有望在營造業新一輪景氣循環中，持續朝規模穩定，獲利走升的方向前進。