快訊

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父曾訓斥：是個廢材

凱基證券輔導元鈦科技登錄興櫃 聚焦全方位液冷散熱方案

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券主辦輔導元鈦科技，1月16日正式登錄興櫃。(左起) 元鈦科技董事長陳茂欽、總經理朱佳建。圖／凱基證提供
凱基證券主辦輔導元鈦科技，1月16日正式登錄興櫃。(左起) 元鈦科技董事長陳茂欽、總經理朱佳建。圖／凱基證提供

全球AI熱潮持續升溫，凱基證券積極尋找具有發展潛力的優質公司，協助其進入資本市場。凱基證券主辦輔導的元鈦科技（7892）於16日正式登錄興櫃交易，建立邁向資本市場的重要里程碑。元鈦科技為國內外目前唯一能提供完整客製化案場規劃及整合服務之全方位散熱解決方案廠商，散熱技術領先業界，產品線完整且性能優異，公司經營團隊對未來整體營運成長深具信心。

元鈦科技成立於2022年，實收資本額為新台幣4.69億元，提供技術領先的完整液冷散熱系統解決方案及零組件。零組件部分，自2023年起投入水冷板(Cold Plate)、冷卻分配單元(CDU)、分歧管(Manifold)、制冷背門(Rear Door Heat Exchanger)、氣冷輔助液冷散熱櫃(Sidecar)、冷卻液(Coolant)等產品生產，目前專注於CDU及Sidecar之研發及生產；液冷散熱系統解決方案部分，受惠於近年資料中心算力及AI基礎建設需求大幅增長，元鈦科技結合先前資料中心案場規劃技術及經驗，以及長期配合之多家工程廠商，持續取得多家海內外國際大廠訂單。

此外，元鈦科技具備從零組件到整體案場散熱系統的開發實力，讓電子大廠緯創於2024年6月斥資4.9億元入股，取得當時約24％持股進而成為其最大股東；元鈦科技第一個指標客戶瑞昱，則透過將機房從氣冷改造為液冷，一年可以省下數千萬元的電費與碳稅，憑藉瑞昱的示範效果，也讓元鈦科技隨後陸續取得慧榮、創意電子、國網中心等合作案。

受惠於AI伺服器市場蓬勃發展，以及輝達（NVIDIA）與AMD持續推出新世代產品，加上四大雲端服務提供商(CSP)資本支出增加帶動需求升溫，元鈦科技2025年上半年度營收達新台幣2.47億元、年增551.21％；2025年度公司自結營收達9.14億元、年增215.55%，繳出亮眼成績單。在全球AI熱潮蓬勃發展之際，凱基證券將持續尋找優質且具備成長潛力的公司，積極活絡市場發展，致力幫助更多優質企業進入資本市場。

科技 資本市場

延伸閱讀

騰勢登興櫃 蜜月行情甜

櫃買八新兵 本周報到

零股、興櫃納入抵繳擔保品！網嗨喊小資福音 卻也憂「零股制度來了」

興櫃一周回顧／益芯科勁揚25% 居冠

相關新聞

鑫科2026年營運將躍升

中鋼集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）在面板級扇出型封裝（FOPLP）領域取得突破性進展。隨關鍵客戶群創成功切入Sp...

均豪2025年每股純益2.58元

均豪（5443）昨（14）日公告2025年自結歸屬母公司業主稅後淨利4.15億元，為近19年來新高，每股純益2.58元。...

營邦去年12月EPS 0.84元

機殼廠營邦（3693）昨（14）日公告去年12月自結稅後純益3,600萬元，年減42%，每股純益0.84元。

能率揪團 強攻資安防護

能率創新旗下OA（辦公室自動化設備）子公司宏羚（7885）昨（14）日召開興櫃前法說會，並宣布與資安業者奧義賽博展開合作...

安特羅疫苗獲越南認證

國光生（4142）子公司安特羅昨（14）日宣布，由國光潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已獲...

富田電機1月29日創新板掛牌

電動馬達龍頭廠富田電機（4590）預計1月29日於創新板掛牌上市，每股發行價格暫定為60元。法人指出，富田去年受國際情勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。