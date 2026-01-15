元鈦登興櫃 參考價238元

散熱廠元鈦科技（7892）昨（15）日舉行興櫃前法說會，今日將以每股238元參考價登錄興櫃交易，為國內散熱族群再添生力軍。元鈦董事長陳茂欽指出，元鈦是國內外目前唯一可提供完整客製化案場規劃及整合服務全方位散熱解決方案廠商，隨著AI應用普及化帶動基礎建設需求增加，營運有望持續增溫。

元鈦成立於2022年，實收資本額4.69億元，主要業務是提供完整液冷散熱系統解決方案及零組件。零組件部分，元鈦自2023年起投入水冷板、冷卻分配單元、分歧管、製冷背門、氣冷輔助液冷散熱櫃、冷卻液等產品生產，目前專注CDU及Sidecar之研發及生產。

液冷散熱系統解決方案部分，受惠於近年資料中心算力及AI基礎建設需求大幅增長，元鈦結合先前資料中心案場規劃技術及經驗，以及長期配合之多家工程廠商，持續取得海內外國際大廠訂單。

代工大廠緯創2024年6月斥資4.9億元入股元鈦，持股比率約24％，是最大股東。2025年11月緯創的美國子公司WisLab也對元鈦下單逾2,000萬美元的訂單，元鈦已成立美國子公司，未來將以德州為中心，加速北美擴張。