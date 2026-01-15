快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

國邑新藥邁向三期臨床

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

國邑*（6875）表示，其合作夥伴 Liquidia Corporation（NASDAQ： LQDA）於第44屆J.P. Morgan醫療保健年會上，宣布新藥L606之全球多國多中心樞紐第三期臨床試驗（代號：Re-Spire），正式開始進行病患招募。

國邑表示，此舉象徵L606在擴大PH-ILD（間質性肺病相關肺高壓）適應症的全球布局上進入新階段。此次三期臨床試驗主要針對間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）患者，計畫於全球逾20個國家、超過100個臨床據點招募約350名受試者。

在此次大會中，國邑合作夥伴亦宣布，前列環素吸入藥物除既有PAH與PH-ILD適應症合計逾70億美元市場外，未來將進一步拓展至更多適應症之臨床試驗，包括慢性阻塞性肺病相關肺高壓、肺纖維化及硬皮症等，僅以美國市場估計，整體潛在市場規模可望超過180億美元。

國邑總經理甘霈指出，L606採用獨家微脂體研發技術，具備長效緩釋特性，能提供24小時穩定的血藥濃度並大幅減少每日給藥頻率。此設計不僅能降低藥物副作用帶來的衝擊，更有助於提升受試者的參與意願與依從性，對臨床試驗的推進具有顯著優勢。由於未有長效吸入藥物獲准，上市後可望為病患提供更具有效性、便利性與穩定性的治療方案。

市場

延伸閱讀

小改變也有效！研究揭3習慣同時改善可能助你活得更久更健康

台股小跌開盤 台積電回跌1700元以下

吃藥後不舒服，該馬上停藥嗎？藥師解答3大常見藥物副作用疑問

新北鐵皮工廠竄大火濃煙 醫提醒：空汙恐加重肺部發炎反應

相關新聞

世界唱旺成熟製程需求

世界先進（5347）董事長方略昨（15）日表示，隨AI資料中心、伺服器、雲端等應用持續大幅投資，2026年半導體需求可望...

維田營運 逐季漸入佳境

工業電腦廠維田（6570）今年於智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域皆有新品推出，著重於半導體設備、邊緣AI、石化能源...

元鈦登興櫃 參考價238元

散熱廠元鈦科技（7892）昨（15）日舉行興櫃前法說會，今日將以每股238元參考價登錄興櫃交易，為國內散熱族群再添生力軍...

安克平台化整合 邁大步

安克生醫（4188）日前於2025 RSNA（北美放射學會年會）取得「平台化整合」的重大進展，透過對接多家國際AI Ma...

正德訂購新船 營運加分

散裝船航商正德（2641）看好市場前景，近期加碼訂購三艘1.74萬噸的多用途（MPP）新船，每艘新船造價2,750萬美元...

國邑新藥邁向三期臨床

國邑*（6875）表示，其合作夥伴 Liquidia Corporation（NASDAQ： LQDA）於第44屆J.P...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。