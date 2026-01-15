世界唱旺成熟製程需求

世界先進（5347）董事長方略昨（15）日表示，隨AI資料中心、伺服器、雲端等應用持續大幅投資，2026年半導體需求可望「爆炸性成長」，世界先進所處的成熟製程晶圓代工市場也迎來兩大動能，使得成熟製程需求相當強勁。

世界先進昨天舉辦愛心餐會，方略釋出以上訊息。他認為，AI浪潮勢不可擋，全球資金與投資大多聚焦AI，且AI硬體投資占比不小，半導體更是重中之重，成熟製程晶片需求也轉強。

方略分析，成熟製程需求轉強，主要來自兩股動能，首先是高階製程「很滿很滿」帶來的產能排擠與外溢效應；其二是AI本身推升高效能IC與分離式元件（Discrete）需求，且因高效能要求提高，「數量本身也在增加」。

隨著上述兩大動能挹注，方略說，成熟製程需求相當強勁，尤其電源管理領域的IC與分離式元件（Discrete）更為明顯。

談到記憶體缺貨大漲價的影響，方略坦言，會有些微的排擠效應。他說明，記憶體快速成長下，很多環節都變成瓶頸，包括土地、資源與無塵室等，因此當記憶體端需求更強烈時，會造成排擠效應；有些業者可能因此放棄部分成熟領域原本的角色，相關需求仍需成熟製程廠商承接，整體更偏向「非直接的這個排擠效應」。

談到與母公司台積電的合作，方略指出，台積電與世界先進長期維持策略性合作關係，近期設備購置有助產能提升、改善成本效益，甚至對體質改善也有幫助，且合作將持續。由於相關合作從去年以前就開始，「今年這些成效會逐漸發酵」。

方略指出，世界先進投資的新加坡VSMC 12吋新廠的無塵室與建廠工程都已就緒，並大量進機台，部分進度甚至超前，目前已進駐數百台機台並持續裝機，目標今年中具備送樣能力，期待2027年第1季達到量產準備，客戶需求與相關規劃「大體上都在掌握之中」。