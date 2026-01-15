快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

世界唱旺成熟製程需求

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

世界先進（5347）董事長方略昨（15）日表示，隨AI資料中心、伺服器、雲端等應用持續大幅投資，2026年半導體需求可望「爆炸性成長」，世界先進所處的成熟製程晶圓代工市場也迎來兩大動能，使得成熟製程需求相當強勁。

世界先進昨天舉辦愛心餐會，方略釋出以上訊息。他認為，AI浪潮勢不可擋，全球資金與投資大多聚焦AI，且AI硬體投資占比不小，半導體更是重中之重，成熟製程晶片需求也轉強。

方略分析，成熟製程需求轉強，主要來自兩股動能，首先是高階製程「很滿很滿」帶來的產能排擠與外溢效應；其二是AI本身推升高效能IC與分離式元件（Discrete）需求，且因高效能要求提高，「數量本身也在增加」。

隨著上述兩大動能挹注，方略說，成熟製程需求相當強勁，尤其電源管理領域的IC與分離式元件（Discrete）更為明顯。

談到記憶體缺貨大漲價的影響，方略坦言，會有些微的排擠效應。他說明，記憶體快速成長下，很多環節都變成瓶頸，包括土地、資源與無塵室等，因此當記憶體端需求更強烈時，會造成排擠效應；有些業者可能因此放棄部分成熟領域原本的角色，相關需求仍需成熟製程廠商承接，整體更偏向「非直接的這個排擠效應」。

談到與母公司台積電的合作，方略指出，台積電與世界先進長期維持策略性合作關係，近期設備購置有助產能提升、改善成本效益，甚至對體質改善也有幫助，且合作將持續。由於相關合作從去年以前就開始，「今年這些成效會逐漸發酵」。

方略指出，世界先進投資的新加坡VSMC 12吋新廠的無塵室與建廠工程都已就緒，並大量進機台，部分進度甚至超前，目前已進駐數百台機台並持續裝機，目標今年中具備送樣能力，期待2027年第1季達到量產準備，客戶需求與相關規劃「大體上都在掌握之中」。

世界先進 AI

延伸閱讀

台積電董座魏哲家憂台灣電力供應 經部拍胸脯：2032前不存在短缺問題

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

台積電最後一盤爆5,096張賣單、收1,690元 法說會前1,700元失守

與台積電一同成長的封測股─精材

相關新聞

世界唱旺成熟製程需求

世界先進（5347）董事長方略昨（15）日表示，隨AI資料中心、伺服器、雲端等應用持續大幅投資，2026年半導體需求可望...

維田營運 逐季漸入佳境

工業電腦廠維田（6570）今年於智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域皆有新品推出，著重於半導體設備、邊緣AI、石化能源...

元鈦登興櫃 參考價238元

散熱廠元鈦科技（7892）昨（15）日舉行興櫃前法說會，今日將以每股238元參考價登錄興櫃交易，為國內散熱族群再添生力軍...

安克平台化整合 邁大步

安克生醫（4188）日前於2025 RSNA（北美放射學會年會）取得「平台化整合」的重大進展，透過對接多家國際AI Ma...

正德訂購新船 營運加分

散裝船航商正德（2641）看好市場前景，近期加碼訂購三艘1.74萬噸的多用途（MPP）新船，每艘新船造價2,750萬美元...

國邑新藥邁向三期臨床

國邑*（6875）表示，其合作夥伴 Liquidia Corporation（NASDAQ： LQDA）於第44屆J.P...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。