安克平台化整合 邁大步

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

安克生醫（4188）日前於2025 RSNA（北美放射學會年會）取得「平台化整合」的重大進展，透過對接多家國際AI Marketplace（AI市集），2026年預計完成三個全球指標平台的整合上架，此舉將成功借力國際大型醫院影像系統通路，提升全球市場觸及率，加速國際商化進程。

此次RSNA大會主題為「影像賦能個體化診療」（Imaging the Individual），聚焦於 AI如何深度整合進臨床工作流（Workflow），在輔助診斷之餘，更訴求全自動分析與生成報告、減輕醫師負擔。

安克生醫為全球首家取得美國FDA核准的超音波電腦輔助診斷（CAD）醫材公司，旗下AI智慧醫材產品已通過美國FDA、歐盟CE及台灣TFDA等多國上市許可，全球取證布局完整，亦成為其與國際平台業者合作的重要基礎。

安克生醫表示，即時AI影像系統，現已廣泛應用於內分泌（甲狀腺）、健檢等科別，透過持續優化，完成「平台化整合」升級。

在強大技術支援下，能讓AI數據自動帶入醫學影像中心報告系統，符合大型醫療機構大規模、高效率的需求。

安克生醫目前成功接觸多家國際平台方，這類平台如同醫療界的 App Store，讓全球醫院能上系統直接選擇採購，公司目標2026年完成三個國際大平台的對接上架，打造「產品與通路兼備」的競爭優勢。

延續RSNA確立的整合技術，安克生醫將於3月參加美國HIMSS國際大會（醫療資訊與管理系統大會），進一步落實系統整合的市場化，全面加速AI智慧影像技術的全球展業布局。

