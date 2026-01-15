元鈦科技登錄興櫃 散熱族群再添生力軍

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱廠元鈦科技（7892）15日召開興櫃前法說會，並預計16日以每股238元參考價登錄興櫃交易，為國內散熱族群再添生力軍。元鈦董事長陳茂欽指出，公司為國內外目前唯一可提供完整客製化案場規劃及整合服務全方位散熱解決方案廠商，隨著AI應用普及化帶動基礎建設需求增加，預料營運也將持續增溫。

元鈦成立於2022年，實收資本額為4.69億元，主要業務是提供完整液冷散熱系統解決方案及零組件；其中，零組件部分，元鈦自2023年起投入水冷板、冷卻分配單元、分歧管、製冷背門、氣冷輔助液冷散熱櫃、冷卻液等產品生產，目前專注於CDU及Sidecar之研發及生產。

至於液冷散熱系統解決方案部分，受惠於近年資料中心算力及AI基礎建設需求大幅增長，元鈦結合先前資料中心案場規劃技術及經驗，以及長期配合之多家工程廠商，持續取得多家海內外國際大廠訂單。

此外，代工大廠緯創（3231）於2024年6月，斥資4.9億元入股元鈦，取得當時約24％持股，進而成為其最大股東，並在2025年11月公告美國子公司WisLab對元鈦下了一筆逾2,000萬美元的訂單，目前元鈦已成立美國子公司，未來將以德州為中心，加速北美擴張。

元鈦2025年上半年度營收達2.47億元，年增551.21％，稅後淨利3500萬元，每股純益1.05元，去年度自結營收達9.14億元，年增215.55%，營運表現持續成長主係受惠於AI伺服器市場蓬勃發展、輝達（NVIDIA）與超微（AMD）持續推出新世代產品及四大CSP資本支出增加帶動需求增加所致。

