快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

富邦證券輔導喬越實業1月16日登錄興櫃 營運動能持續攀升

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券輔導的喬越實業，將於1月16日正式登錄興櫃交易。喬越實業董事長楊天祥(左四)、富邦證券董事葉公亮(右三)於法說會合影。圖／富邦證券提供
富邦證券輔導的喬越實業，將於1月16日正式登錄興櫃交易。喬越實業董事長楊天祥(左四)、富邦證券董事葉公亮(右三)於法說會合影。圖／富邦證券提供

富邦證券輔導的喬越實業（7896），將於16日正式登錄興櫃交易。喬越為全方位電子應用材料解決方案專家，深耕散熱及封裝膠材領域，產品廣泛應用於工業電子、光電、半導體、汽車電子、資通訊、消費電子及特用橡塑膠等七大產業，隨著半導體先進封裝製程與AI伺服器高階應用散熱需求高速成長，營運動能持續攀升。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，喬越核心產品涵蓋電子膠材，包含接著填縫、絕緣披覆、灌注封裝與熱管理材料，並延伸至工程塑料等關鍵材料，能為客戶提供多元且完整的材料解決方案。公司除深耕台灣市場外，已在中國大陸、泰國、越南及印度設立營運據點，完整布局亞洲供應鏈，強化對國際客戶即時與在地化的服務能力。

在經營表現方面，喬越營運穩健成長，2023年、2024年及2025年1~11月營收分別為29.48億元、29.14億元及31.63億元；每股盈餘則為2.02元、4.60元及8.66元，顯示公司受惠於AI及散熱浪潮，成功掌握市場需求與客戶產品升級的契機。

展望未來，喬越將持續秉持「專業服務、永續創新」的核心理念，結合代理國際知名品牌與自有研發的能量，並透過專業應用實驗室，強化客製化與高附加價值的材料技術服務，積極因應全球供應鏈重組及永續發展趨勢所帶來的廣大商機。

同時，喬越亦重視企業永續經營，積極推動ESG與企業社會責任，完善人才培育制度。隨著本次登錄興櫃，喬越將憑藉穩健的財務結構、厚實的技術實力與清晰的發展藍圖，持續為台灣電子應用材料與先進製程產業注入新的成長動能。

永續 興櫃

延伸閱讀

能率揪團 強攻資安防護

台積電先進封裝推進至混合封裝 日月光、艾克爾和英特爾乘勢崛起

騰勢登興櫃 蜜月行情甜

櫃買八新兵 本周報到

相關新聞

鑫科2026年營運將躍升

中鋼集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）在面板級扇出型封裝（FOPLP）領域取得突破性進展。隨關鍵客戶群創成功切入Sp...

均豪2025年每股純益2.58元

均豪（5443）昨（14）日公告2025年自結歸屬母公司業主稅後淨利4.15億元，為近19年來新高，每股純益2.58元。...

營邦去年12月EPS 0.84元

機殼廠營邦（3693）昨（14）日公告去年12月自結稅後純益3,600萬元，年減42%，每股純益0.84元。

能率揪團 強攻資安防護

能率創新旗下OA（辦公室自動化設備）子公司宏羚（7885）昨（14）日召開興櫃前法說會，並宣布與資安業者奧義賽博展開合作...

安特羅疫苗獲越南認證

國光生（4142）子公司安特羅昨（14）日宣布，由國光潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已獲...

富田電機1月29日創新板掛牌

電動馬達龍頭廠富田電機（4590）預計1月29日於創新板掛牌上市，每股發行價格暫定為60元。法人指出，富田去年受國際情勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。