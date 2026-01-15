富邦證券輔導喬越實業1月16日登錄興櫃 營運動能持續攀升

富邦證券輔導的喬越實業（7896），將於16日正式登錄興櫃交易。喬越為全方位電子應用材料解決方案專家，深耕散熱及封裝膠材領域，產品廣泛應用於工業電子、光電、半導體、汽車電子、資通訊、消費電子及特用橡塑膠等七大產業，隨著半導體先進封裝製程與AI伺服器高階應用散熱需求高速成長，營運動能持續攀升。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，喬越核心產品涵蓋電子膠材，包含接著填縫、絕緣披覆、灌注封裝與熱管理材料，並延伸至工程塑料等關鍵材料，能為客戶提供多元且完整的材料解決方案。公司除深耕台灣市場外，已在中國大陸、泰國、越南及印度設立營運據點，完整布局亞洲供應鏈，強化對國際客戶即時與在地化的服務能力。

在經營表現方面，喬越營運穩健成長，2023年、2024年及2025年1~11月營收分別為29.48億元、29.14億元及31.63億元；每股盈餘則為2.02元、4.60元及8.66元，顯示公司受惠於AI及散熱浪潮，成功掌握市場需求與客戶產品升級的契機。

展望未來，喬越將持續秉持「專業服務、永續創新」的核心理念，結合代理國際知名品牌與自有研發的能量，並透過專業應用實驗室，強化客製化與高附加價值的材料技術服務，積極因應全球供應鏈重組及永續發展趨勢所帶來的廣大商機。

同時，喬越亦重視企業永續經營，積極推動ESG與企業社會責任，完善人才培育制度。隨著本次登錄興櫃，喬越將憑藉穩健的財務結構、厚實的技術實力與清晰的發展藍圖，持續為台灣電子應用材料與先進製程產業注入新的成長動能。