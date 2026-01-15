信邦小金雞睿信登錄興櫃 股價開高衝上202元、較券商認購價大漲110%

信邦子公司睿信（7893）15日正式登錄興櫃，券商認購價96元，早盤以124.5元開高後一度衝達202元，較認購價翻倍上漲，漲幅110.41%，盤中維持大漲走勢。

睿信聚焦發展國防與航太等級之高階線束及機櫃系統，鎖定具備高技術門檻與高品質認證要求的應用領域，提供從前端設計到量產製造的整合解決方案；睿信長期深耕國防與航太領域，持續拓展歐洲及北美市場；近年來積極投入船艦系統、太空應用、無人載具（UAV／UGV／USV／UUV）及低軌衛星通訊等高階平台，展現跨領域系統整合能力。

睿信指出，隨著國家政策支持與全球防務需求成長，國防與航太產業已成為推動台灣產業升級的重要引擎，透過OEM、ODM及JDM等合作模式，深化與客戶在前端設計與開發階段的合作，產品可廣泛應用於陸、海、空等多元載具。未來，將進一步深化航太、無人載具與國防系統相關研發能量，穩健拓展國際市場版圖。

睿信近五年度每股盈餘（EPS）均維持在5元以上，2022年至2024年營收分別為4.3億元、5.42億元及7億元，稅後淨利由1.35億元成長至2.15億元，獲利成長動能穩健且具延續性。