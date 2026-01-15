快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

信邦小金雞睿信登錄興櫃 股價開高衝上202元、較券商認購價大漲110%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

信邦子公司睿信（7893）15日正式登錄興櫃，券商認購價96元，早盤以124.5元開高後一度衝達202元，較認購價翻倍上漲，漲幅110.41%，盤中維持大漲走勢。

睿信聚焦發展國防與航太等級之高階線束及機櫃系統，鎖定具備高技術門檻與高品質認證要求的應用領域，提供從前端設計到量產製造的整合解決方案；睿信長期深耕國防與航太領域，持續拓展歐洲及北美市場；近年來積極投入船艦系統、太空應用、無人載具（UAV／UGV／USV／UUV）及低軌衛星通訊等高階平台，展現跨領域系統整合能力。

睿信指出，隨著國家政策支持與全球防務需求成長，國防與航太產業已成為推動台灣產業升級的重要引擎，透過OEM、ODM及JDM等合作模式，深化與客戶在前端設計與開發階段的合作，產品可廣泛應用於陸、海、空等多元載具。未來，將進一步深化航太、無人載具與國防系統相關研發能量，穩健拓展國際市場版圖。

睿信近五年度每股盈餘（EPS）均維持在5元以上，2022年至2024年營收分別為4.3億元、5.42億元及7億元，稅後淨利由1.35億元成長至2.15億元，獲利成長動能穩健且具延續性。

航太 認購

延伸閱讀

黃國昌反政院版國防特別條例 美國務院力挺台增軍費

綠：國防特別預算強化戰力整建 黃國昌勿混淆

低軌衛星進入商轉新階段

訪美返台 黃國昌：1.25兆國防特別預算非全部是對美軍購

相關新聞

鑫科2026年營運將躍升

中鋼集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）在面板級扇出型封裝（FOPLP）領域取得突破性進展。隨關鍵客戶群創成功切入Sp...

均豪2025年每股純益2.58元

均豪（5443）昨（14）日公告2025年自結歸屬母公司業主稅後淨利4.15億元，為近19年來新高，每股純益2.58元。...

營邦去年12月EPS 0.84元

機殼廠營邦（3693）昨（14）日公告去年12月自結稅後純益3,600萬元，年減42%，每股純益0.84元。

能率揪團 強攻資安防護

能率創新旗下OA（辦公室自動化設備）子公司宏羚（7885）昨（14）日召開興櫃前法說會，並宣布與資安業者奧義賽博展開合作...

安特羅疫苗獲越南認證

國光生（4142）子公司安特羅昨（14）日宣布，由國光潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已獲...

富田電機1月29日創新板掛牌

電動馬達龍頭廠富田電機（4590）預計1月29日於創新板掛牌上市，每股發行價格暫定為60元。法人指出，富田去年受國際情勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。