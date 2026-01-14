富邦證券輔導睿信電子1月15日登錄興櫃 聚焦國防與航太領域

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券輔導的睿信電子，長期深耕國防與航太領域，將於1月15日登錄興櫃交易。睿信電子董事長陳其忠(中)與團隊共同合影。圖／富邦證券提供
富邦證券輔導的睿信電子（7893），將於15日登錄興櫃交易。睿信電子為信邦電子（3023）的子公司，聚焦發展國防與航太等級之高階線束及機櫃系統。公司鎖定具備高技術門檻與高品質認證要求的應用領域，提供從前端設計到量產製造的整合解決方案。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，睿信電子長期深耕國防與航太領域，並持續拓展歐洲及北美市場。近年來，公司積極投入船艦系統、太空應用、無人載具（UAV／UGV／USV／UUV）及低軌衛星通訊等高階平台，展現高度的跨領域系統整合能力。

睿信電子董事長陳其忠指出，隨著國家政策支持與全球防務需求成長，國防與航太產業已成為推動台灣產業升級的重要引擎。公司透過OEM、ODM及JDM等合作模式，深化與客戶在前端設計與開發階段的合作，產品可廣泛應用於陸、海、空等多元載具。未來，睿信電子將進一步深化航太、無人載具與國防系統相關研發能量，穩健拓展國際市場版圖。

在經營表現方面，睿信電子營運規模逐年擴大，近五年度每股盈餘（EPS）均維持在5元以上。2022年至2024年營收分別為4.3億元、5.42億元及7億元，稅後淨利亦由1.35億元成長至2.15億元，展現穩健且具延續性的獲利成長動能。

展望未來，在全球地緣政治持續影響下，各國國防預算增加，帶動相關供應鏈需求升溫。睿信電子此次登錄興櫃，象徵公司邁向資本市場及全球化發展的重要里程碑。公司將持續透過技術整合、跨域研發與國際布局，強化競爭優勢，進一步擴大在全球國防航太市場的地位。

