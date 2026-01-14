安特羅疫苗獲越南認證

國光生（4142）子公司安特羅（6564）昨（14）日宣布，由國光潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已獲越南GMP認證，並由越南藥品管理局（DAV）官網公告於外國生產設施GMP合格名單中。

安特羅表示，這也是國光細胞培養廠繼泰國GMP後，再獲越南GMP認證，由於GMP被視為藥證核准的必要條件，可算是搶進東協巿場再進一步。

安特羅指出，熟悉先進生物反應器製程以確保腸病毒疫苗產能與品質穩定，是順利取得各國GMP的重要關鍵，對於越南藥證，安特羅抱持樂觀態度，預計終點就在不遠處。

安特羅表示，越南腸病毒疫苗GMP認證是2025年5月底透過越南合作方VABIOTECH向越南DAV送件，DAV已於今年1月12日發佈的第140/QLD-CL號正式函件公告海外設施GMP合規性評估結果，生產安特羅腸病毒疫苗的國光潭子細胞廠取得GMP認證。

國光生技耗鉅資建置高規格細胞培養廠，自2022年6月取得台灣食藥署GMP認證後，2025年獲泰國GMP，2026年初再獲越南GMP，顯示國光選用生物反應器的生產技術已跨越一定的技術門檻，對於未來每年至少100萬劑以上的產能穩定供應台灣和東南亞市場，信心十足。

安特羅總經理張哲瑋指出，陸續取得多國GMP讓腸病毒疫苗在東南亞市場佈局更有把握。由台灣自行研發生產的安特羅腸病毒疫苗已在越南完成三期多中心臨床試驗，結果顯示疫苗有效性（VE）達99.21%，符合保護力及免疫持久性關鍵指標。

他強調，安特羅已在越南、澳門和泰國送出藥證申請，相信今年內可取得具體進度。為積極拓展東南亞市場，也持續在印尼、馬來西亞等國尋求合作夥伴，加速推進腸病毒疫苗在東南亞的衛教宣導。