富田電機1月29日創新板掛牌

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

電動達龍頭廠富田電機（4590）預計1月29日於創新板掛牌上市，每股發行價格暫定為60元。法人指出，富田去年受國際情勢影響，營運成長趨緩，今年將揮別谷底，目標雙位數以上成長，獲利也將進一步提升。

富田創新板上市前辦理現增350萬股，其中扣除保留給員工認購的15%之外，其餘297.5萬股採競價拍賣承銷，昨（14）日起開始投標，拍賣期間為1月14日至1月16日，並於20日開標。

法人指出，富田今年成長動能來自近年積極佈局的小型化馬達產品，涵蓋無人機、人形機器人、低軌衛星等新興應用領域；其中，無人機事業成長最為迅速，目前已成功開發15種以上高精度、輕量化馬達，並取得國內及美國航太等級無人機訂單。

該領域產品將於未來兩年逐步放量，並將帶動毛利結構向上，預期將成為公司關鍵成長動能，進一步拓展其在高附加價值精密馬達市場的版圖。

富田深耕馬達領域逾30年，被譽為全球最大電動車品牌「心臟」的隱形冠軍。公司成立於1988年，主要產品包括無人電動載具、電動載具動力系統、高階伺服馬達及工業用馬達等。

富田去年合併營收12.95億元、年減41.1%；第3季由虧轉盈，每股稅後純益1.44元，累計前三季稅後純益0.34億元，每股稅後純益0.67元。法人估，去年應是谷底，今年隨新產品陸續出貨，營收應有雙位數增長。

富田指出，公司近幾年積極佈局三大成長引擎，包括電動載具動力系統、航太科技及無人電動載具，目前航太科技在開發無人機馬達方面，已取得台灣及北美兩家大廠訂單，並已小量出貨；高階AI機器人關節馬達，也送樣歐洲客戶進行測試中。

無人機

