能率揪團 強攻資安防護

能率創新（5392）旗下OA（辦公室自動化設備）子公司宏羚（7885）昨（14）日召開興櫃前法說會，並宣布與資安業者奧義賽博展開合作，共同切入企業終端資安防護市場。

據了解，奧義賽博曾榮獲國發會Next Big獎，被市場視為「資安國家代表隊」，宏羚成立於1982年，2013年能率集團入股，目前資本額2.92億元，員工數約200人，主要核心業務為印表機、事務機出租、銷售與耗材服務市場，累積服務客戶已超過4萬家，橫跨科技、製造、金融、服務業，以及公部門等，預計元月16日正式登錄興櫃。

宏羚指出，過去長期被視為單純輸出工具的印表機等事務機器，如今已成為企業資安體系中最容易被忽略、卻風險極高的破口，因此公司與奧義賽博合作，藉此提供客戶全方位資安服務，搶攻市場商機。宏羚進一步表示，台灣多數企業在資安部署上，仍聚焦於IT機房設備與個人終端電腦，但目前已有駭客利用印表機作為入侵企業的起點，從而進行資料竊取或勒索攻擊，因此終端設備資安防護已成為企業下一階段的剛性需求，此次雙方攜手合作，共同切入企業終端資安防護市場，台灣終端資安整合服務市場商機逐步浮現。

奧義賽博指出，近年來，印表機等事務設備已演變為具備儲存、運算與網路功能的「微型電腦」，可接觸企業內部文件與關鍵資料，實際駭客攻擊案例陸續浮現，終端設備資安防護已成為企業不可忽視的關鍵課題。透過此次合作，奧義賽博的AI自動化資安能力得以直接落地至企業辦公場域。