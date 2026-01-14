均豪2025年每股純益2.58元

均豪（5443）昨（14）日公告2025年自結歸屬母公司業主稅後淨利4.15億元，為近19年來新高，每股純益2.58元。昨天股價上漲1.4元，成交量2,761張，收98元，挑戰重回百元大關。

均豪自結去年第4季合併稅前淨利3.1億元；歸屬母公司業主稅後淨利0.98億元；每股純益0.61元。

搭上AI蓬勃發展的浪潮，推升相關產品需求成長，均豪2025年合併營收46.7億元，年增5.2%，為近三年新高。

均豪董事長陳政興表示，積極轉型成果陸續展現，均豪個體的半導體營收貢獻比重已達五成，受惠AI需求延續，以再生晶圓、先進封測為營運雙主軸，預期將成為2026年成長動能。

均豪看好AI浪潮推動全球基礎設施升級，2022至2035年產業年複合成長率高達30.84%，在掌握「檢、量、磨、拋」四大核心能力，並預期再生晶圓與先進封測將是今、明兩年營收主力。