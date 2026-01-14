營邦去年12月EPS 0.84元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

機殼廠營邦（3693）昨（14）日公告去年12月自結稅後純益3,600萬元，年減42%，每股純益0.84元。

營邦日前被輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在CES大會上欽點，帶動近期股價狂飆，從起漲點268元，一度最高漲至394元，昨日小漲5元，收371元，波段漲幅近四成，成為盤面焦點。

營邦董事長梁順營日前表示，營邦以輝達生態系夥伴之姿，正全力投入以NVIDIA BlueField-4平台作為儲存控制核心的系統研發。

此外，營邦不僅與輝達合作，同時也與超微（AMD）合作，將在今年第2季將量產出貨搭載MI450的機櫃與機殼，目前機櫃、機殼主要應用在採用輝達技術的AI Storage，今年也還會有二個案子將出貨，AMD方面則是切入搭載MI450的AI伺服器機櫃與機殼，估計今年在AI領域的營收比重有望擴大。

因應客戶未來需求，營邦已在台灣、越南兩地同步擴產。

輝達 機殼

相關新聞

鑫科2026年營運將躍升

中鋼集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）在面板級扇出型封裝（FOPLP）領域取得突破性進展。隨關鍵客戶群創成功切入Sp...

均豪2025年每股純益2.58元

均豪（5443）昨（14）日公告2025年自結歸屬母公司業主稅後淨利4.15億元，為近19年來新高，每股純益2.58元。...

能率揪團 強攻資安防護

能率創新旗下OA（辦公室自動化設備）子公司宏羚（7885）昨（14）日召開興櫃前法說會，並宣布與資安業者奧義賽博展開合作...

安特羅疫苗獲越南認證

國光生（4142）子公司安特羅昨（14）日宣布，由國光潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已獲...

富田電機1月29日創新板掛牌

電動馬達龍頭廠富田電機（4590）預計1月29日於創新板掛牌上市，每股發行價格暫定為60元。法人指出，富田去年受國際情勢...

