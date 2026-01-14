營邦去年12月EPS 0.84元
機殼廠營邦（3693）昨（14）日公告去年12月自結稅後純益3,600萬元，年減42%，每股純益0.84元。
營邦日前被輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在CES大會上欽點，帶動近期股價狂飆，從起漲點268元，一度最高漲至394元，昨日小漲5元，收371元，波段漲幅近四成，成為盤面焦點。
營邦董事長梁順營日前表示，營邦以輝達生態系夥伴之姿，正全力投入以NVIDIA BlueField-4平台作為儲存控制核心的系統研發。
此外，營邦不僅與輝達合作，同時也與超微（AMD）合作，將在今年第2季將量產出貨搭載MI450的機櫃與機殼，目前機櫃、機殼主要應用在採用輝達技術的AI Storage，今年也還會有二個案子將出貨，AMD方面則是切入搭載MI450的AI伺服器機櫃與機殼，估計今年在AI領域的營收比重有望擴大。
因應客戶未來需求，營邦已在台灣、越南兩地同步擴產。
