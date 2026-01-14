信邦小金雞睿信電子15日登興櫃 聚焦國防與航太

連接器線廠信邦添小金雞，旗下子公司睿信電子聚焦發展國防與航太等級的高階線束及機櫃系統，將於15日登錄興櫃交易。

睿信董事長陳其忠今天透過新聞稿表示，隨著國家政策支持與全球防務需求成長，國防與航太產業已成為推動台灣產業升級的重要引擎。睿信透過OEM（原廠委託製造）、ODM（設計代工）及JDM（設計製造）等多元合作模式，深化與客戶在前端設計與開發階段的合作，產品可廣泛應用於陸、海、空等多元載具。

睿信電子輔導券商富邦證券副總經理徐傳禮介紹，睿信電子長期深耕國防與航太領域，並持續拓展歐洲及北美市場。近年積極投入船艦系統、太空應用、無人載具及低軌衛星通訊等高階平台，展現高度的跨領域系統整合能力。

而在經營表現方面，睿信近5年每股獲利皆維持在新台幣5元以上。

信邦受到美國總統川普取消對太陽能和電動車等綠能補貼的影響，2025年全年營收313.36億元，年減5.67%，過去連15年營收正成長紀錄劃下句點。不過信邦看好今年營運將反彈，加上子公司睿信走向IPO，整體表現可望重返成長軌道。