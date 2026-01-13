IET訂單大爆發 毛利率將衝上「新的高度」

三五族半導體廠IET-KY（4971）訂單塞爆，董事長高永中昨（13）日應券商邀請召開線上法說會時指出，受惠AI市場催動，旗下磷化銦（Inp）磊晶產品需求相當強勁，今年客戶訂單量將較去年翻倍成長，「訂單能見度非常遠」，毛利率也將來到「新的高度」。

他並透露，由於客戶需求非常強，IET現在「只要產品一生產出來，無論有多少貨，馬上就被客戶拉走」，處於供不應求盛況。

據悉，由於磷化銦因具備飽和電子漂移速度高、抗輻射能力強、導熱性好、光電轉換效率高以及禁帶寬度高等諸多優點，成為AI伺服器高速傳輸新寵兒，進而推升磷化銦磊晶需求高張。

IET看好磷化銦在AI市場商機的未來需求，因此將積極調整產能比重，全力衝刺磷化銦磊晶相關產品，搶攻高速傳輸市場，並藉此滿足客戶需求，迎接AI時代所帶來的商機。

高永中表示，IET去年磷化銦營收占比約50%，今年將一舉衝上60%，該產品營收與毛利率均