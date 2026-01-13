這家電子廠法人給出破萬目標價 上看10,500元

繼元大投顧給予股王信驊（5274）9,500元的目標價後，才相隔一日，凱基投顧就出具報告上看10,500元，成為台股首檔目標價破萬的個股。

凱基投顧13日晚間發出最新報告指出，基於三大因素，上調信驊2026-2027年的獲利預期。首先，2026-2027年美系CSP對AI及通用型伺服器的需求較原先預期更為樂觀，且對BMC晶片的需求轉強且明確。

其次，信驊的BMC晶片首度成功切入某美系CSP的AI ASIC伺服器供應鏈，預計於該客戶下一代產品開始供貨，產品為AST2700，這將成為信驊2027年新的獲利成長動能；第三，BT載板供貨吃緊狀況將進一步緩解。

基於三大利多因素，凱基投顧上調信驊2026-2027年每股稅後純益（EPS）預估值各14.3%、11.7%、至157.46元（年增55.9%）、209.98元（年增33.4%）。給予「增加持股」評等，目標價由6,890元大升至10,500元。