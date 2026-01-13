手搖飲三雄 美國拓點

手搖飲三雄2026年海外拓點重心皆放在北美，六角（2732）、聯發國際與雅茗-KY均指出，今年起持續深化美國布局，深化北美市場滲透率。

六角以Chatime日出茶太為核心、搭配多品牌策略拓展版圖，聯發國際以UG、Sharetea雙品牌加速衝刺美國市場，而雅茗-KY完成大陸事業分拆後，全面聚焦美國市場。三大業者各自以品牌、通路與營運模式差異化布局，搶攻全球茶飲成長動能。

聯發國際表示，美國市場將是UG未來成長重心，目前已取得超過30家加盟預約。六角方面，展望2026年，美國市場將以雙位數展店為目標，並伺機引進翰林茶館、春上布丁蛋糕等品牌，多品牌策略可望成為海外成長主力。

雅茗-KY則在2024年完成大陸事業分拆後，全面聚焦美國市場發展。該公司指出，2026年將以美國市場為核心，持續放大規模效益。