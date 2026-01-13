手搖飲三雄 美國拓點
手搖飲三雄2026年海外拓點重心皆放在北美，六角（2732）、聯發國際與雅茗-KY均指出，今年起持續深化美國布局，深化北美市場滲透率。
六角以Chatime日出茶太為核心、搭配多品牌策略拓展版圖，聯發國際以UG、Sharetea雙品牌加速衝刺美國市場，而雅茗-KY完成大陸事業分拆後，全面聚焦美國市場。三大業者各自以品牌、通路與營運模式差異化布局，搶攻全球茶飲成長動能。
聯發國際表示，美國市場將是UG未來成長重心，目前已取得超過30家加盟預約。六角方面，展望2026年，美國市場將以雙位數展店為目標，並伺機引進翰林茶館、春上布丁蛋糕等品牌，多品牌策略可望成為海外成長主力。
雅茗-KY則在2024年完成大陸事業分拆後，全面聚焦美國市場發展。該公司指出，2026年將以美國市場為核心，持續放大規模效益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言