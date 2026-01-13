永虹先進攻無人機商機

無人機需求升溫，興櫃股永虹先進（6618）昨（13）日宣布，與國防航太製造商豐兆航太簽署共同開發採購合約意向書，雙方將共同開發、製造並銷售「Cougar美洲獅無人機」，目標兩年交付逾千架，攜手搶攻全球國防及高階商用無人機市場商機。

根據該意向書內容，豐兆航太將負責Cougar美洲獅無人機的性能與外觀設計、技術藍圖、核心軟體、飛控系統、通訊協定及系統整合，電子零組件採購，並協助進行技術驗證、試飛測試。

永虹先進則專注於無人機的硬體結構製造，包含批量生產、組裝作業與品質控管，確保產品符合航太與國防等級標準。雙方並以同步工程模式共同開發，縮短產品開發與量產時程。

Cougar為中型載重VTOL無人機，採用中型機身設計，兼顧飛行穩定性與優異載重能力，並支援垂直起降，可於狹小或地形複雜場域靈活部署。

該機型具備長時續航與高精度導航性能，適合執行遠距離、高可靠度任務。