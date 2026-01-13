櫃買中心優化台幣IRS交易系統上線

櫃買中心（Taipei Exchange）已完成優化新台幣利率交換（IRS）交易系統，並於近日正式上線實施。另有交易獎勵活動同步展開，每季就納入競賽的交易商按競賽方式計算所得積分，獲獎交易商最高可獲領15萬元。

櫃買中心指出，此次優化主要是配合國內店頭衍生性金融商品市場集中結算制度實施，為強化對市場服務而推出，新增將IRS成交資料傳送台灣期貨交易所進行集中結算之功能，另可將資料傳送至衍生性金融商品交易資訊申報系統（TR）進行交易資訊申報，提供金融機構交易、傳送集中結算及資訊申報之一站式服務。

未來金融機構於櫃買中心IRS交易系統成交後，成交資料將可於交易當日透過該交易系統傳送集中結算機構並接續完成TR申報，將大幅促進交易提交集中結算之即時性，進一步提升金融機構作業效率。

櫃買中心並已規劃2026年度交易獎勵活動並公布於網站，歡迎各金融機構積極參與，活動期間自1月12日起至12月31日止。活動期間內已與櫃買中心完成「衍生性金融商品交易系統」簽約之金融機構均可參加。每季將就納入競賽之交易商按競賽方式計算所得積分，積分前三名交易商依序頒發獎額15萬元、12萬元、8萬元。獲獎名次與獎金將於每季結束後五日（遇假日則延後一日）公布於櫃買中心業務宣導網站。