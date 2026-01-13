快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

櫃買中心優化台幣IRS交易系統上線

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心已完成優化新臺幣利率交換（IRS）交易系統，並於近日正式上線實施。聯合報系資料照
櫃買中心已完成優化新臺幣利率交換（IRS）交易系統，並於近日正式上線實施。聯合報系資料照

櫃買中心（Taipei Exchange）已完成優化新台幣利率交換（IRS）交易系統，並於近日正式上線實施。另有交易獎勵活動同步展開，每季就納入競賽的交易商按競賽方式計算所得積分，獲獎交易商最高可獲領15萬元。

櫃買中心指出，此次優化主要是配合國內店頭衍生性金融商品市場集中結算制度實施，為強化對市場服務而推出，新增將IRS成交資料傳送台灣期貨交易所進行集中結算之功能，另可將資料傳送至衍生性金融商品交易資訊申報系統（TR）進行交易資訊申報，提供金融機構交易、傳送集中結算及資訊申報之一站式服務。

未來金融機構於櫃買中心IRS交易系統成交後，成交資料將可於交易當日透過該交易系統傳送集中結算機構並接續完成TR申報，將大幅促進交易提交集中結算之即時性，進一步提升金融機構作業效率。

櫃買中心並已規劃2026年度交易獎勵活動並公布於網站，歡迎各金融機構積極參與，活動期間自1月12日起至12月31日止。活動期間內已與櫃買中心完成「衍生性金融商品交易系統」簽約之金融機構均可參加。每季將就納入競賽之交易商按競賽方式計算所得積分，積分前三名交易商依序頒發獎額15萬元、12萬元、8萬元。獲獎名次與獎金將於每季結束後五日（遇假日則延後一日）公布於櫃買中心業務宣導網站。

櫃買中心 活動

延伸閱讀

防金融詐騙 台南市擴大金融消費諮詢、增設新營服務據點

低軌衛星族群冰火兩重天！兆赫、金寶爆量漲停 穩懋為何反殺跌停？

848家敲定股東會日期

IPO資訊揭露 優化上線

相關新聞

這家電子廠法人給出破萬目標價 上看10,500元

繼元大投顧給予股王信驊（5274）9,500元的目標價後，才相隔一日，凱基投顧就出具報告上看10,500元，成為台股首檔...

IET訂單大爆發 毛利率將衝上「新的高度」

三五族半導體廠IET-KY（4971）訂單塞爆，董事長高永中昨（13）日應券商邀請召開線上法說會時指出，受惠AI市場催動...

品安去年11月EPS 0.24元

記憶體模組廠品安（8088）遭列注意股票，昨（13）日應主管機關要求，公告自結去年11月獲利1,500萬元，年減44.4...

上詮現增折價24%

光通訊大廠上詮（3363）昨（13）日公告，現金增資發行價格訂在每股316元，較昨日收盤價415.5元折價約24%，折價...

雅特力競拍 底價24元

MCU設計業者雅特力-KY（6907）昨（13）日公告，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股、對外公開承銷，今日起啟動競...

台鎔新竹業務傳捷報

興櫃廢棄物處理廠台鎔科技（6947）昨（13）日公告，持股100%子公司翰陽綠能正式取得新竹縣政府同意委託處理廢棄物函文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。