騰勢登興櫃 蜜月行情甜
人體及寵物保健食品開發商騰勢（7889）昨（13）日正式登錄興櫃交易，興櫃登錄參考價為104元，掛牌首日盤中最高來到130元，漲幅高達25%；昨日收盤參考價為106元，均價為111.66元，交易張數約160張。
騰勢表示，旗下涵蓋達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等多元保健品牌，在線上、線下通路同步發展、銷售動能穩健成長，加上公司在成本費用控管、精準行銷與數據化營運策略上的有效執行，帶動整體營運效率顯著提升，騰勢2025年前11月自結稅後EPS達5.26元，已超越2024年全年EPS 2.09元，營運成長動能強勁。
騰勢表示，公司獲得多家重量級策略夥伴青睞，包括大樹藥局、台隆集團以及富邦金創投等大型實體通路、電商平台與策略投資人相繼導入合作並參與投資，進一步強化騰勢在通路、品牌的競爭力。
