農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

台鎔新竹業務傳捷報

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

興櫃廢棄物處理廠台鎔科技（6947）昨（13）日公告，持股100%子公司翰陽綠能正式取得新竹縣政府同意委託處理廢棄物函文，象徵該BOO案由試運轉正式步入長期商轉階段。

法人預估，隨著翰陽綠能穩定貢獻，加上2025年底取得之再生能源電證加持，台鎔2026年合併毛利率有望重回四至五成水準，營運規模將大幅躍升。

法人看好，台鎔在能源轉型與廢棄物處理需求成長下，處理量呈階梯性增長，且此次取得新竹縣政府委託處理函文，營運期限至2044年7月24日止，確立長期成長曲線。台鎔已於去年12月23日送件申請IPO上市。展望2026年，業界認為，受惠翰陽綠能完整商轉與售電收入轉強，加上全年度產能貢獻，公司營運動能透明度高。隨著獲利結構優化，獲利將具備更強的抗風險能力。

