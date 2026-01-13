台鎔新竹業務傳捷報
興櫃廢棄物處理廠台鎔科技（6947）昨（13）日公告，持股100%子公司翰陽綠能正式取得新竹縣政府同意委託處理廢棄物函文，象徵該BOO案由試運轉正式步入長期商轉階段。
法人預估，隨著翰陽綠能穩定貢獻，加上2025年底取得之再生能源電證加持，台鎔2026年合併毛利率有望重回四至五成水準，營運規模將大幅躍升。
法人看好，台鎔在能源轉型與廢棄物處理需求成長下，處理量呈階梯性增長，且此次取得新竹縣政府委託處理函文，營運期限至2044年7月24日止，確立長期成長曲線。台鎔已於去年12月23日送件申請IPO上市。展望2026年，業界認為，受惠翰陽綠能完整商轉與售電收入轉強，加上全年度產能貢獻，公司營運動能透明度高。隨著獲利結構優化，獲利將具備更強的抗風險能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言