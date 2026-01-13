品安股價震盪遭點名揭露自結數 11月 EPS 0.24元、第3季轉盈

記憶體族群近期題材火熱、股價波動加劇，記憶體模組廠品安（8088）因有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，13日公告最新財務業務資訊。2025年11月歸屬母公司業主淨利1,500萬元、年減44.44%，每股純益（EPS）0.24元、年減46.67%。

品安日前也公告2025年12月營收2.80億元，月增46.5%、年增159.66%；2025年全年累計營收16.76億元、年增55.8%，顯示在記憶體景氣回溫與出貨放量下，營運動能延續。

展望今年，市場關注記憶體報價循環與AI應用需求能否延續。依公開法說內容的外部整理，品安管理層對2026年抱持「謹慎樂觀」，並提到在DRAM供需偏緊、AI相關應用需求增溫下，將有助於代工與自有產品業務成長。