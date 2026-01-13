品安自結去年11月單月獲利1,500萬元、年減44.44% EPS 0.24元

記憶體模組廠品安（8088）13日應主管機關要求，公告去年11月自結數，單月獲利1,500萬元，年減44.44%，每股純益0.24元。換算下來，單月稅後純益就達去年第3季獲利約55%的水準。

在記憶體市況火熱下，帶動品安股價飆漲，自去年12月中旬盤中低點39.1元，一路上漲到13日盤中高點58.3元，波段漲幅近五成，13日收在54.8元，上漲1.8元、漲幅3.4%。

在營運策略上，品安積極把握AI浪潮，透過強化自身專業認證與製程能力，爭取更多高階客戶，同時強化相關專業認證，包括ISO 27001、ISO 14064-1等，主要是提升資安控管，滿足高階客戶對供應鏈安全的嚴格要求，還有因應全球ESG趨勢，符合法規與客戶對供應鏈碳排管理的需求。公司強調，會與客戶建立緊密的合作關係，透過提供高品質的全製程服務，增加客戶黏著度。