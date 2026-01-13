旅天下競拍均價60.97元 申購中籤報酬率近三成

臺灣證券交易所公告，旅天下（6961）採競價拍賣方式辦理承銷，於13日順利完成，得標加權平均價格60.97元。

證交所表示，旅天下初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣股數2,176仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月13日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格58.30元、最高得標價格67.89元。

另外，旅天下公開申購將於1月14日截止，承銷價55元，一人可申購1張。以旅天下13日均價70.74元計算，抽中約現賺1.57萬元、報酬率28.6％。

旅天下上櫃日期1月22日，上市前承銷股數644張，證交所公布截至13日開盤前有64,087筆申購單，換算當前中籤率1％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。