大東電競拍均價230.03元 申購中籤現賺7.7萬元

臺灣證券交易所公告，大東電（1623）採競價拍賣方式辦理承銷，於13日順利完成，得標加權平均價格230.03元。

證交所表示，大東電初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣股數4,320仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月13日 上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格224.51元、最高得標價格253.68元。

另外，大東電公開申購將於1月14日截止，承銷價188元，一人可申購1張。以大東電13日均價264.97元計算，抽中約現賺7.7萬元、報酬率達40.94％。

大東電上市日期1月22日，上市前承銷股數1,230張，證交所公布截至13日開盤前有103,219筆申購單，換算當前中籤率1.19％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。