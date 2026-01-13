快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

IET法說會／強攻AI市場商機 今年磷化銦磊晶訂單翻倍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）13日受券商邀請召開線上法說會，董事長高永中指出，受惠AI市場驅動，公司磷化銦（Inp）磊晶產品需求不僅相當強勁，而且客戶的訂單需求量較去年翻倍成長，能見度「非常遠」，處於供不應求的狀態。

據悉，由於磷化銦因具備飽和電子漂移速度高、抗輻射能力強、導熱性好、光電轉換效率高以及禁帶寬度高等諸多優點，成為AI伺服器高速傳輸新寵兒，進而推升磷化銦磊晶需求高漲。

英特磊看好磷化銦在AI市場商機的未來需求，因此將積極調整產能比重，全力衝刺磷化銦磊晶相關產品，搶攻高速傳輸市場，並藉此滿足客戶需求，迎接AI時代所帶來的商機。

高永中表示，公司去年磷化銦占整體營收比重約50%，今年將一舉衝上60%，而此一產品的營收與毛利率均不錯，因此出貨量衝上來後，整體毛利率估計有望來到「新的高度」。

英特磊去年12月營收1.1億元，月增3.4%、年增25.9%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼；累計去年度營收10.79億元，年增50.4%，成長動能來自磷化銦需求暢旺與國防合約開始請款，帶動營收攻頂。

針對產能規劃方面，英特磊美國新廠二期去年動工，估今年度完工，屆時產能有望進一步擴大。據悉，英特磊採用獨特的MBE（分子束磊晶）技術，產品涵蓋磷化銦、砷化鎵及銻化鎵等，廣泛應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測及量子運算領域。

法人分析，值此AI伺服器對光通訊需求迫切之際，英特磊因具有美國製造優勢，因此可避開關稅風險，不僅在成本上有望較競爭對手更具優勢，且也能就近服務美系客戶，占有地利之便。

展望未來，高永中指出，從在手訂單以及市場需求來看，磷化銦磊晶必將成為公司今年營運成長主力產品，同時在新產能挹注下，營運表現也將優於去年，對後市展望持樂觀態度。

營收 磊晶 AI

延伸閱讀

安格高速傳輸IC 2026年下半年量產

黃詣庭專欄／半導體、PCB、高速傳輸 亮點

黃國昌閃電赴美談國防與高關稅？民進黨：時間可議、動機可疑

影／黃國昌赴美會談國防軍購、高關稅 盼得到可信賴訊息報告國人

相關新聞

大東電競拍均價230.03元 申購中籤現賺7.7萬元

臺灣證券交易所公告，大東電（1623）採競價拍賣方式辦理承銷，於13日順利完成，得標加權平均價格230.03元。

錸寶儲能訂單爆發

錸德集團旗下錸寶（8104）近年透過多元化投資重拾獲利成長動能，能源事業成為最為亮眼的轉投資事業，儲能櫃業務不僅在國內銷...

立盈2025年營收年增58% 半導體需求助攻

興櫃環保股立盈環保（7820）受惠AI帶動半導體高階製程需求成長，2025年12月營收3,348.7萬元，月增51.4%...

集雅社2025年營收年增11% 環境電器熱賣

百貨家電通路商集雅社（2937）昨（12）日公布2025年12月營收6.41億元，因空氣汙染與濕冷氣候雙重效應，環境電器...

安格高速傳輸IC 2026年下半年量產

IC設計業者安格（6684）近年推動轉型，從高速傳輸晶片供應商升級為AI視覺系統整合平台業者，卡位邊緣AI與實體AI應用...

台特化去年11月 EPS 0.4元

台特化（4772）昨（12）日公布自結獲利數字，去年11月稅後純益5,900萬元，年增51%；每股純益（EPS）0.4元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。