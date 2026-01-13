IET法說會／強攻AI市場商機 今年磷化銦磊晶訂單翻倍

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）13日受券商邀請召開線上法說會，董事長高永中指出，受惠AI市場驅動，公司磷化銦（Inp）磊晶產品需求不僅相當強勁，而且客戶的訂單需求量較去年翻倍成長，能見度「非常遠」，處於供不應求的狀態。

據悉，由於磷化銦因具備飽和電子漂移速度高、抗輻射能力強、導熱性好、光電轉換效率高以及禁帶寬度高等諸多優點，成為AI伺服器高速傳輸新寵兒，進而推升磷化銦磊晶需求高漲。

英特磊看好磷化銦在AI市場商機的未來需求，因此將積極調整產能比重，全力衝刺磷化銦磊晶相關產品，搶攻高速傳輸市場，並藉此滿足客戶需求，迎接AI時代所帶來的商機。

高永中表示，公司去年磷化銦占整體營收比重約50%，今年將一舉衝上60%，而此一產品的營收與毛利率均不錯，因此出貨量衝上來後，整體毛利率估計有望來到「新的高度」。

英特磊去年12月營收1.1億元，月增3.4%、年增25.9%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼；累計去年度營收10.79億元，年增50.4%，成長動能來自磷化銦需求暢旺與國防合約開始請款，帶動營收攻頂。

針對產能規劃方面，英特磊美國新廠二期去年動工，估今年度完工，屆時產能有望進一步擴大。據悉，英特磊採用獨特的MBE（分子束磊晶）技術，產品涵蓋磷化銦、砷化鎵及銻化鎵等，廣泛應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測及量子運算領域。

法人分析，值此AI伺服器對光通訊需求迫切之際，英特磊因具有美國製造優勢，因此可避開關稅風險，不僅在成本上有望較競爭對手更具優勢，且也能就近服務美系客戶，占有地利之便。

展望未來，高永中指出，從在手訂單以及市場需求來看，磷化銦磊晶必將成為公司今年營運成長主力產品，同時在新產能挹注下，營運表現也將優於去年，對後市展望持樂觀態度。