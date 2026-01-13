快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

啟新生營收／2025年全年10.97億元 年增27.5%創新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

興櫃生技公司啟新生（7837）13日公告去年12月營收1億元，年增22.77%；去年全年營收10.97億元，年增27.5%，創新高。該公司表示，已連續兩年成長逾25%，未來將持續擴大再生醫療布局、開拓東南亞市場。

興櫃生技公司啟新生技公告2025年全年合併營收達10.97億元，年增27.5%，創下歷史新高，並連續兩年維持25%以上的高成長表現，顯示公司於生技醫藥市場的布局與經營策略已逐步展現成果，營運規模與成長動能持續擴大。

公司表示，營收成長主要來自自有產品與檢驗服務雙引擎的穩健推進。一方面持續深化 CMP 微生物試劑產品線，擴大於食品、生技及製藥等應用場域的導入，帶動自有產品銷售成長；另一方面透過整合旗下檢驗實驗室資源，持續開發完整服務與優化產品組合，有效提升客戶黏著度與附加價值，進一步挹注整體營收動能。

展望2026年，啟新生技將持續擴大再生醫療事業布局，除竹北生醫園區 PIC/S GMP 等級生產基地在第1季即將投入營運，提供細胞培養基與關鍵試劑與耗材之研發、製造與品質檢測服務外，亦將透過與國際夥伴 ESCO 的策略合作，積極拓展東南亞市場，為中長期成長注入新動能。

生技 營收 東南亞

延伸閱讀

影／康和證副總輔導興櫃竟向廢電池大廠索賄3折股票 凌晨80萬交保

康和證券副總涉向業者索賄股票牟利 調查局搜索約談到案

泓德能源去年12月營收月增103.9% 擴大全球布局迎接海外元年

櫃買八新兵 本周報到

相關新聞

錸寶儲能訂單爆發

錸德集團旗下錸寶（8104）近年透過多元化投資重拾獲利成長動能，能源事業成為最為亮眼的轉投資事業，儲能櫃業務不僅在國內銷...

立盈2025年營收年增58% 半導體需求助攻

興櫃環保股立盈環保（7820）受惠AI帶動半導體高階製程需求成長，2025年12月營收3,348.7萬元，月增51.4%...

集雅社2025年營收年增11% 環境電器熱賣

百貨家電通路商集雅社（2937）昨（12）日公布2025年12月營收6.41億元，因空氣汙染與濕冷氣候雙重效應，環境電器...

安格高速傳輸IC 2026年下半年量產

IC設計業者安格（6684）近年推動轉型，從高速傳輸晶片供應商升級為AI視覺系統整合平台業者，卡位邊緣AI與實體AI應用...

台特化去年11月 EPS 0.4元

台特化（4772）昨（12）日公布自結獲利數字，去年11月稅後純益5,900萬元，年增51%；每股純益（EPS）0.4元...

天品2025年營收年增1.7倍 動能帶勁

天品（6199）昨（12）日公告，12月營收4,540.6萬元，年增429.08％；2025年營收2.63億元，年增17...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。