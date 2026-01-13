啟新生營收／2025年全年10.97億元 年增27.5%創新高

興櫃生技公司啟新生（7837）13日公告去年12月營收1億元，年增22.77%；去年全年營收10.97億元，年增27.5%，創新高。該公司表示，已連續兩年成長逾25%，未來將持續擴大再生醫療布局、開拓東南亞市場。

興櫃生技公司啟新生技公告2025年全年合併營收達10.97億元，年增27.5%，創下歷史新高，並連續兩年維持25%以上的高成長表現，顯示公司於生技醫藥市場的布局與經營策略已逐步展現成果，營運規模與成長動能持續擴大。

公司表示，營收成長主要來自自有產品與檢驗服務雙引擎的穩健推進。一方面持續深化 CMP 微生物試劑產品線，擴大於食品、生技及製藥等應用場域的導入，帶動自有產品銷售成長；另一方面透過整合旗下檢驗實驗室資源，持續開發完整服務與優化產品組合，有效提升客戶黏著度與附加價值，進一步挹注整體營收動能。

展望2026年，啟新生技將持續擴大再生醫療事業布局，除竹北生醫園區 PIC/S GMP 等級生產基地在第1季即將投入營運，提供細胞培養基與關鍵試劑與耗材之研發、製造與品質檢測服務外，亦將透過與國際夥伴 ESCO 的策略合作，積極拓展東南亞市場，為中長期成長注入新動能。