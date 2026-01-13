雅特力29日將上櫃 暫訂承銷價為30元
智原旗下雅特力（6907）將於1月29日掛牌上櫃，該公司配合初次上櫃前辦理現金增資並對外公開承銷，其中採競價拍賣方式者，競拍底價為每股24元，將從14日起至16日止，而公開申購期間為19日至21日，暫訂承銷價為30元。
雅特力為微控制器（MCU）廠商，長期專注於32位元MCU布局。該公司目前產品應用類別主要來自於三大領域，分別為工業及馬達控制、消費性應用及商務應用。雅特力持續拓展多元應用版圖，涵蓋無人機、機器人及邊緣AI等場景。
雅特力去年營收達16.7億元，年增2%，該公司表示，未來將持續以產品組合優化與應用多元化為核心方向，穩健推動後續營運發展，並以提升整體營運效率與產品競爭力為主要目標，支撐公司長期發展。
