雅特力競拍明登場 底價24元、暫訂承銷價30元 預計1/29掛牌上櫃

MCU設計業者雅特力-KY（6907）13日公告，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股、對外公開承銷，將自14日起啟動競價拍賣作業，競拍底價為每股24元；公司並規劃於2026年1月29日掛牌上櫃，主辦承銷商為宏遠證券。

依雅特力規畫，此次對外公開承銷總數為1,100萬股，其中791.9萬股採競價拍賣，投標期間為2026年1月14日至1月16日，每日上午9時至下午2時受理投標，每一投資人投標上限為110萬股，並預計於1月20日上午10點開標。公開申購期間則訂於2026年1月19日至1月21日，公開申購暫訂承銷價為每股30元。

雅特力定位為專業微控制器（MCU）IC設計廠，長期聚焦32位元MCU研發設計與銷售，產品應用主要涵蓋工業及馬達控制、消費性與商務應用等三大領域。公司也提到，憑藉高效能、低功耗、高整合度與高性價比等特性，持續拓展多元應用版圖，並延伸至無人機、機器人及邊緣AI等新興場景。

營運表現方面，雅特力指出，2025年全年營收達16.7億元、年增2%，主要客戶需求維持穩定，新應用導入亦逐步推進。公司表示，後續將持續強化產品平台與系統整合能力，並以產品組合優化與應用多元化為核心方向，聚焦提升營運效率與產品競爭力，以掌握AI技術向終端與邊緣設備滲透所帶動的市場機會。