上奇營收／12月4.02億元、年減8% 雲端與智慧列印服務維持穩健發展

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

上奇科技（6123）於12日公告2025年12月自結合併營收達新台幣4.02億元，較前年同期減少8%。在各業務群體表現方面，雲端服務與智慧列印服務維持穩健發展。其中，智慧列印服務因增材製造3D列印設備順利交機，對營收成長提供了積極貢獻。企業用戶事業則受惠於網通專案如期交付，本月營收亦顯著提升。目前，集團營收結構分布為：企業服務占50%、雲端服務占38%、數位印刷服務占12%。

集團持續致力於提升經營韌性及優化內部營運效率，聚焦具有中長期發展潛力之核心業務，為公司的穩健成長奠定基礎。隨著全球重視高科技防禦與自主供應鏈，無人機及增材製造技術已成為產業發展的核心。集團將積極強化這些技術的布局，投入更多資源，以掌握未來成長契機。同時，根據市場契機，審慎評估跨區域合作及策略性併購，以加速新興應用領域之布局，全面提升集團整體競爭力，並打造具韌性的長期成長動能。

