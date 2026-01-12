捷流營收／12月1.91億元、年減9% 持續強化多元工業閥門接單布局

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）12日公布2025年12月合併營收1.91億元，月減2.2%、年減9%；累計全年合併營收22.69億元，年減5.5%。法人估，隨著全球頁岩油邁入規模化開採階段，有助擴大工業閥門接單利基，捷流今年營運可期。

捷流指出，集團仍積極深化全球業務接單能力，以多元化工業閥門產品、加上良好的技術優勢，滿足石化、半導體等多元產業客戶對於產品品質、可靠度與交期的嚴格要求。

另一方面，捷流透過旗下台灣土城一、二廠、桃園觀音鑄造廠及中國大陸蘇州廠的生產配置與產能調度優勢，能夠靈活因應客戶交期要求，進一步鞏固捷流在工業閥門領域市場的良好競爭力。

而隨著全球頁岩油產量持續攀升，並邁入規模化開採階段，帶動上游油氣工程、輸送管線與相關設備投資同步擴大，全球油氣產業對高可靠度流體控制設備的需求亦隨之提升。

捷流指出，集團憑藉長期深耕工業閥門技術與品質優勢，並持續強化相關產品開發與專利布局，以多元化閥門產品線切入能源、石化及基礎建設等應用場域，將有助於擴大工業閥門接單利基，為公司中長期營運成長提供穩定動能。

展望2026年第1季，捷流表示，將針對不同產業現場工況、流體控制與速度、低洩漏率等應用要求，提供客戶專業的流體控制解決方案，以滿足各產業客戶的差異化需求，進一步鞏固公司市場競爭力，有助於挹注未來營運穩健動能。

