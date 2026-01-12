立盈2025年營收年增58% 半導體需求助攻
興櫃環保股立盈環保（7820）受惠AI帶動半導體高階製程需求成長，2025年12月營收3,348.7萬元，月增51.4%、年增59.2%；第4季營收8,430萬元，季增4.9%，年增25.8%；全年營收約2.98億元，年增58.6%，單月與全年雙創新高。
立盈表示，去年AI需求推動半導體高階製程產能擴增，製程產出的氟化鈣汙泥量增加。
公司積極協助客戶提供技術服務解決方案，帶動營收呈現高雙位數成長。
展望2026年，平鎮廠、中部科學園區產能持續發揮貢獻，去年12月中旬啟用的南科產能，今年也開始貢獻營收。法人分析在產能擴增效果積極展現下，2026年營運動能可望持續受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言