立盈2025年營收年增58% 半導體需求助攻

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

興櫃環保股立盈環保（7820）受惠AI帶動半導體高階製程需求成長，2025年12月營收3,348.7萬元，月增51.4%、年增59.2%；第4季營收8,430萬元，季增4.9%，年增25.8%；全年營收約2.98億元，年增58.6%，單月與全年雙創新高。

立盈表示，去年AI需求推動半導體高階製程產能擴增，製程產出的氟化鈣汙泥量增加。

公司積極協助客戶提供技術服務解決方案，帶動營收呈現高雙位數成長。

展望2026年，平鎮廠、中部科學園區產能持續發揮貢獻，去年12月中旬啟用的南科產能，今年也開始貢獻營收。法人分析在產能擴增效果積極展現下，2026年營運動能可望持續受惠。

