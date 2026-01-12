安格高速傳輸IC 2026年下半年量產

IC設計業者安格（6684）近年推動轉型，從高速傳輸晶片供應商升級為AI視覺系統整合平台業者，卡位邊緣AI與實體AI應用。隨著「AI之眼」生態系逐步成形，加上高速傳輸晶片Redriver傳出打入多家筆電品牌大廠，下半年導入量產，法人看好安格業績表現。

安格近年持續整合集團資源，納入欣普羅、芯鼎、鈺寶、神銳與迅杰等公司技術能量，建立從感測元件、影像與傳輸晶片，到系統模組與應用端的完整解決方案，朝平台型公司發展，成為公司中長期成長的重要動能。

安格初期鎖定無人機、自主移動機器人（AMR）與實體 AI 領域，整合集團內部資源，積極結合機電馬達與通路夥伴，打造完整生態系，以「可落地的機器人系統」，搶攻實體AI商用化商機。