快訊

北宜高鐵案「史詩級錯誤」經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

2028年書店從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店無法生存

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

聽新聞
0:00 / 0:00

台特化去年11月 EPS 0.4元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台特化（4772）昨（12）日公布自結獲利數字，去年11月稅後純益5,900萬元，年增51%；每股純益（EPS）0.4元。併購弘潔科技，外加新產品無水氟化氫（AHF）今年將進一步放量，法人期待「本業＋併購事業」垂直綜效，在今年將愈加顯著。

台特化去年前三季稅後純益3.97億元、年增55.7%，EPS 2.69元。去年第3季稅後純益1.78億元，年增78%，EPS 1.21元。

台特化也公告去年12月合併營收3.15億元，年增262.83%；去年全年度累計營收19.91億元，年增127.87%。台特化表示，12月、全年度營收大幅增加，主因為合併弘潔科技，使營業收入成長。

法人表示，台特化去年第2季併購弘潔科技，成功推動營收結構性躍升；此外，特殊氣體本業在先進製程市占穩固，期待垂直整合效益，有望於今年進一步發酵。法人分析，弘潔科技補足chamber（反應腔體）維護的服務缺口，整合原有特殊氣體業務，使台特化得以形構「材料＋服務」一站式解決方案。

至於台特化主力產品矽乙烷（Disilane）產品，在2奈米（N2）製程中具寡占地位，台特化已成為N2矽乙烷最大供應商，期待N2量產後，今年營收貢獻預期將進一步放大。

營收 科技 併購

延伸閱讀

再奪電信單月每股獲利王 台灣大哥大12月自結EPS 0.43元

台新新光金2025年賺373億元創歷史新高 EPS達1.91元

國泰金2025年累計賺1,080億元、EPS 7.08元 主要子公司獲利表現亮眼

富邦金2025年大賺1,208億元、EPS 8.36元 三大子公司獲利創新高

相關新聞

錸寶儲能訂單爆發

錸德集團旗下錸寶（8104）近年透過多元化投資重拾獲利成長動能，能源事業成為最為亮眼的轉投資事業，儲能櫃業務不僅在國內銷...

立盈2025年營收年增58% 半導體需求助攻

興櫃環保股立盈環保（7820）受惠AI帶動半導體高階製程需求成長，2025年12月營收3,348.7萬元，月增51.4%...

集雅社2025年營收年增11% 環境電器熱賣

百貨家電通路商集雅社（2937）昨（12）日公布2025年12月營收6.41億元，因空氣汙染與濕冷氣候雙重效應，環境電器...

安格高速傳輸IC 2026年下半年量產

IC設計業者安格（6684）近年推動轉型，從高速傳輸晶片供應商升級為AI視覺系統整合平台業者，卡位邊緣AI與實體AI應用...

台特化去年11月 EPS 0.4元

台特化（4772）昨（12）日公布自結獲利數字，去年11月稅後純益5,900萬元，年增51%；每股純益（EPS）0.4元...

天品2025年營收年增1.7倍 動能帶勁

天品（6199）昨（12）日公告，12月營收4,540.6萬元，年增429.08％；2025年營收2.63億元，年增17...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。