聽新聞
0:00 / 0:00
南山人壽2025年稅後純益289.7億元 EPS 1.97元
南山人壽12日公告2025年12月份獲利，受惠於新契約保費收入持續成長，挹注穩定的經常性收益和資本利得，另一方面，因12月依金管會「人身保險業責任準備金計提基礎調整」函令，於年底稅前盈餘之30%提存外匯價格變動準備金，致12月呈現虧損約26億元，2025年全年度稅後獲利為289.7億元。
南山人壽指出，保險本業方面表現穩健，12月以高保障型商品、投資型年金商品為銷售主力，並持續推出符合國人醫療照護需求商品，帶動整體醫療險商品業績，12月合併新契約保費為新台幣74億元，累計全年度合併新契約保費約新台幣930億元，較2024年同期成長逾10%。
展望2026年，南山人壽持續秉持「質量並重」的商品策略，以保障型商品為推動主軸，聚焦於傳統型期繳以及A&H商品銷售，輔以投資型商品貢獻穩定的手續費收入。同時，面對高齡化、少子化與醫療科技快速發展，國人健康風險結構、退休規劃與保障需求正快速轉變，南山人壽以「百歲人生」為核心，規劃2026年新商品布局，回應長壽社會下保戶在健康與退休財務上的長期需求。南山人壽作為永續健康領航者，將持續創造保險價值，陪伴長壽的台灣「未來 有備而來」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言