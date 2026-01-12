快訊

誰在撐腰？外資賣超121億元 這幾檔重砍股竟大漲

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

聽新聞
0:00 / 0:00

南山人壽2025年稅後純益289.7億元 EPS 1.97元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽12日公告2025年12月份獲利。圖／南山人壽提供
南山人壽12日公告2025年12月份獲利。圖／南山人壽提供

南山人壽12日公告2025年12月份獲利，受惠於新契約保費收入持續成長，挹注穩定的經常性收益和資本利得，另一方面，因12月依金管會「人身保險業責任準備金計提基礎調整」函令，於年底稅前盈餘之30%提存外匯價格變動準備金，致12月呈現虧損約26億元，2025年全年度稅後獲利為289.7億元。

南山人壽指出，保險本業方面表現穩健，12月以高保障型商品、投資型年金商品為銷售主力，並持續推出符合國人醫療照護需求商品，帶動整體醫療險商品業績，12月合併新契約保費為新台幣74億元，累計全年度合併新契約保費約新台幣930億元，較2024年同期成長逾10%。

展望2026年，南山人壽持續秉持「質量並重」的商品策略，以保障型商品為推動主軸，聚焦於傳統型期繳以及A&H商品銷售，輔以投資型商品貢獻穩定的手續費收入。同時，面對高齡化、少子化與醫療科技快速發展，國人健康風險結構、退休規劃與保障需求正快速轉變，南山人壽以「百歲人生」為核心，規劃2026年新商品布局，回應長壽社會下保戶在健康與退休財務上的長期需求。南山人壽作為永續健康領航者，將持續創造保險價值，陪伴長壽的台灣「未來 有備而來」。

南山人壽 新台幣 保險 退休規劃 金管會 少子化

延伸閱讀

AI 題材發威 南亞第4季 EPS 0.62元、季增50.9% 單季獲利創近14季新高

南山拚接軌 新 CSM 目標550億

聯發科、世芯 選長天期

EPS賺275元股價卻崩400點？緯穎法說變法會…兇手竟是「這數字」創歷史新低

相關新聞

法人調升這家公司目標價至9,500元 有機會成為台股首檔破萬標的

股王信驊（5274）12日由於受到本土法人將目標價升至9,500元的利多激勵，股價大漲390元、收8,055元，創下歷史...

南山人壽2025年稅後純益289.7億元 EPS 1.97元

南山人壽12日公告2025年12月份獲利，受惠於新契約保費收入持續成長，挹注穩定的經常性收益和資本利得，另一方面，因12...

AI 電力基建績優生安葆上櫃前公開承銷 13日起競拍

半導體產業電力專家安葆（7792）配合上櫃前公開承銷，將於元月13日至15日展開競拍作業，這次對外競價拍賣2,873張，...

乾杯營收／2025年46.49億元創歷史次高 12月4.62億元創同期新高

乾杯（1269）12日公告去年12月營收達4.62億元，年增7.28%，創同期新高，並登上歷史單月營收次高表現，主要受惠...

瓦城營收／2025年61.04億元創新高 第4季旺季發威創同期新高

瓦城（2729）12日公布2025年全年累計營收達61.04億元，年增0.46%，再締歷史新高；12月單月營收4.95億...

信紘科營收／12月5.63億元 月減11.9%、年增81.6%

信紘科（6667）12日公告2025年12月合併營收5.63億元，月減11.9%，年增81.6%。去年第4季合併營收16...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。