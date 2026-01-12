乾杯營收／2025年46.49億元創歷史次高 12月4.62億元創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
乾杯去年12月營收4.62億創同期新高，2025全年營收46.49億改寫次高。乾杯／提供
乾杯（1269）12日公告去年12月營收達4.62億元，年增7.28%，創同期新高，並登上歷史單月營收次高表現，主要受惠年末聚餐強勁需求與外販事業增長；累計全年合併營收達46.49億元，年增2.99%，改寫全年次高紀錄。

乾杯表示，12月營運展現雙軌動能，台灣餐飲事業受惠年底節慶效應與新品牌挹注，「老乾杯信義店」與「和牛47」雙雙貢獻逾千萬業績，新品牌「牛舌佑介」開幕迅速爆紅，成為集團旗下單日來客數最高的店舖，展現強勁的吸客力。外販事業單月業績首度衝破億元大關，較去年同期大幅增長逾七成，成為推升集團營收成長的主力。

海外事業方面，英國倫敦KANPAI CLASSIC首店，受惠於當地聖誕節慶商機，連續兩個月寫下千萬營收貢獻；中國大陸事業則持續優化體質與精實經營，維持平穩營運。截至12月底，乾杯集團全球共計68家門店，包括台灣57家、中國大陸10家及英國1家。

展望2026年，乾杯集團持續積極擴張，全年度目標新增10家分店，重心聚焦台灣市場，並以「黑毛屋」與「牛舌佑介」為主要展店品牌，為集團注入成長動能。全球布局上，集團看好東南亞市場發展潛力，已決議設立馬來西亞子公司，布局海外市場。此外，指標品牌「乾杯燒肉居酒屋」將於1月14日啟動重大改版，推出涵蓋百道料理的全新菜單，並以和牛199元起策略轉向高CP值消費定位，預期將有效吸引更廣大的消費族群。

零售與外販事業方面，寵物食品品牌「毛孩乾杯」今年受惠於原料供應量提升，將擴大產量並積極開發新產品以提升多元性，預計於第1季推出5支新商品；外販事業則規畫進一步擴大海鮮製品，豐富加工品項，並同步強化中南部市場開發。全面提升營運動能，驅動集團長期成長。

