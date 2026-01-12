信紘科營收／2025年全年、12月與第4季齊創高 啟動GC轉型搶海外建廠

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

廠務系統整合與工程服務廠信紘科（6667）12日公告2025年12月合併營收5.63億元，雖較11月月減約12%，但年增82%；累計2025年第4季合併營收16.77億元，季增約1%、年增59%；全年合併營收更一舉站上63.38億元，年增75%，單月、單季與全年營收同步改寫歷史新高。

信紘科指出，2025年營運動能放大，主因半導體與高科技產業資本支出增加、先進製程與先進封裝擴建，帶動客戶對廠務供應系統整合、機電統包、二次配與整合型工程解決方案需求升溫；其中第4季多項大型專案進入驗收交付高峰，加上既有客戶追加訂單，使營收表現明顯優於前三季，也反映公司在高科技製造客戶的黏著度與工程執行能力提升，並帶動訂單能見度續強。

展望今年，信紘科將以高科技製造建廠總承攬商（General Contractor）轉型作為策略主軸，聚焦擴大總承攬服務範疇、深化關鍵客戶合作、提高維運與長期合約型收入比重；隨海外在地化布局逐步成熟，公司看好美國、日本與東南亞等地建廠需求延伸，將以在地整合能力與建廠實績爭取更多海外專案，推動營運邁向下一個里程碑。

科技 半導體 先進製程

