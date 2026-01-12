瓦城營收／2025年61.04億元創新高 第4季旺季發威創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
瓦城董事長徐承義。瓦城/提供
瓦城（2729）12日公布2025年全年累計營收達61.04億元，年增0.46%，再締歷史新高；12月單月營收4.95億元，年減2.12%，為同期次高，第4季營收14.87億元，年增4.1%，創同期新高。整體而言，瓦城去年營運仍展現韌性，受惠於年末節慶聚餐旺季帶動，企業尾牙春酒需求暢旺，並結合新門市開幕挹注整體營收，帶動全年維持穩定成長。隨著農曆年節消費旺季接續展開，集團營運動能可望持續升溫，迎來2026年亮眼開局。

隨年終聚餐需求擴大，集團旗下多品牌餐廳本月來客表現亮眼，尾牙春酒企業訂席需求同步升溫，成為推升營收的重要動能。同時，集團持續深化數位會員經營，透過wa10 APP規劃會員專屬回饋，有效提升顧客回流率，穩定支撐年末整體營收表現。

此外，集團年末持續推進策略性展店，深化品牌於各地商圈的滲透力與影響力，旗下品牌「瓦城」正式進駐甫開幕的新地標三重CITYLINK商場，並推出早鳥優惠活動，成功吸引排隊人潮，帶動翻桌率近5次，為年底業績增添柴火。

在12月業績助攻下，瓦城全年營收再度突破60億元，彰顯整體營運持續正向發展。回顧2025年，集團多品牌展店策略持續發揮綜效，憑藉多元餐飲型態與核心品項滿足不同消費族群，各品牌人氣料理更深獲全台饕客喜愛，「瓦城」於全年售出超過60萬份月亮蝦餅、「大心」售出逾170萬碗麵食、「樂子the Diner」的花生培根醬牛肉堡熱銷超過1.5萬份、「1010湘」則賣出超過40萬份神仙孜然肋排骨，新年度亦將繼續提供全台一致的經典美味，提供最高水準的餐飲服務。

展望後市，農曆新年與尾牙春酒旺季接續登場，集團營運動能有望延續至2026年第1季。春節期間訂席表現穩健，春節訂位已近八成，除夕當日晚席更已全數滿席，而旗下各品牌推出的年菜外帶專案亦同步熱銷中，預期春節檔期業績將優於去年同期表現。

放眼2026年，集團延續多品牌精準展店策略，全年店數目標成長雙位數。同時，國際市場布局計畫亦持續推進，美國首店「Very Thai」將於2月進駐洛杉磯指標商場Westfield Century City啟動試營運；另持續深化既有品牌營運動能，結合展店節奏與營運效率優化，為集團未來五年的黃金成長期注入穩定動能，穩步邁向2030年「全球30個品牌、500家店」的長期發展目標。

瓦城 尾牙 餐飲 年菜 營收

