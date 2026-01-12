智寶營收／12月2.39億元 月增657%

動漫遊戲(ACG) IP公司智寶（7824） 於今日公布2025年12月合併營收為新台幣2.39億元，月增657％、年增247％，累計2025年下半年合併營收為新台幣3.51億元，較2025年上半年營收成長184％、年增89％，累計2025年全年合併營收為新台幣4.75億元，年增130％，智寶2025年下半年展現爆發性的營運成長，不僅有機會挹注下半年轉為獲利表現，也為公司2026年營運強勁蓄力。

智寶表示，2025年全年營收表現亮眼，主要受惠於多項核心IP專案同步推進，包括《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版正式上線、《藥師少女的獨語》與《BLACKPINK IN YOUR AREA: League Collection》快閃店，以及集團內多項IP開發專案陸續貢獻收入，帶動整體營收規模穩定成長。

智寶指出，公司採行「自有IP ×製作委員會×授權營運」三引擎策略，持續擴大IP商品化與跨國合作成果。自 2025年起，眾多重磅IP開始進入實際營收貢獻階段，多項IP開發與代理營運分別展現成果，例如：動畫新作《貴族轉生～得天眷顧 一出生就獲得最強力量～》於新加坡 Anime Festival Asia（AFA）舉辦全球首映，現場反應熱烈，成功掀起海外話題熱潮，亦成為文策院與翔英融創首度合作的重要成果。此外，於全球核心玩家族群中具有長期熱度及品牌辨識度的《LOLLIPOP CHAINSAW》，其IP開發計畫除將進一步擴大智寶自有大型IP版圖，並將成為公司擴大北美市場的重要指標專案，預期可為公司後續營收提供長期成長動能。

除IP內容開發外，智寶亦積極透過大型IP快閃展覽深化粉絲互動並促進商業轉化。智寶旗下負責代理發行的子公司回歸線娛樂，將超人氣動畫《藥師少女的獨語》快閃店由高雄移師台北華山1914文化創意產業園區，開幕首週末亦吸引盛大排隊人潮，活動熱度持續延燒；12月同期智寶更引進《BLACKPINK IN YOUR AREA: League Collection》快閃店正式登台，在微風南山打造沉浸式品牌體驗空間，結合BLACKPINK與MLB、PSG、New Era等國際品牌的限定聯名商品，成功吸引大量粉絲到場，展現國際級音樂IP在台灣市場的高度消費動能。

展望2026年，智寶已逐步建立完整的IP商業化運作模式，並持續擴大海外曝光與實體場域布局。同時，智寶更看好全球ACG內容市場將持續擴張。除持續穩健推進既有 IP開發進程外，也積極拓展與國際級IP大廠的合作關係，深化跨國市場與多平台數位內容合作，涵蓋遊戲、動畫、周邊商品與線上線下活動經濟。智寶將秉持「打造國際級IP內容」的核心策略，持續深化全球市場布局，隨著多重自有與代理的IP引擎加速孵化，將為公司整體營運帶來長期正面成長的效益，為股東與投資人創造長期價值。