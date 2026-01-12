永捷營收／2025年全年15.29億元 年增85％創新高

永捷（4714）12日公布2025年12月合併營收為2.01億元，月增19％、年增110％；累計2025年第4季合併營收4.7億元，季增21％、年增63％；累計2025年全年合併營收為15.29億元，年增85％，全年營收創下歷史新高。

永捷表示，12月營收受惠於國際運動品牌終端銷售動能維持強勁，相關補庫需求持續推進，帶動公司旗下應用於高機能與環保鞋材、服飾材料等產品的出貨需求增加，包括 PU 樹脂、乾濕式 PU 合成皮與塑膠皮等品項，尤其在歐洲市場對低碳與材料可追溯要求日益嚴格的趨勢下，環保水性樹脂、無溶劑與高固含量樹脂，以及防水透濕薄膜等產品出貨表現持續放大，是貢獻永捷12月營收表現亮眼，且2025年全年營收改寫歷年新高的好成績。

永捷進一步表示，近年來公司持續在水性樹脂、無溶劑系統及循環再利用設計（circular design）等高附加價值材料的持續投入，積極從傳統化工材料轉型，專注於環境友善及永續材料應用，並鎖定三大環境發展方向：

1.水性材料替代：環保水性處理劑在中和與管路循環系統的應用，成功降低化學溶劑使用量，協助客戶減碳並符合國際化學品安全規範。 2.循環資源再利用：推出永續環保回收材料專案，整合政府與企業資源，落實材料全生命周期循環應用。 3.綠色製程減碳：搭配高附加價值聚酯多元醇產品，與客戶共同進行 ISCC PLUS 國際永續認證及碳驗證，符合歐美品牌「碳足跡、化學安全」雙重要求。

在產品應用上，永捷水性樹脂與國內大廠合作開發汽車內裝材料，以特殊加工製程達到客製化要求；休閒運動材料則取代傳統溶劑型材料，提升產品附加價值。公司亦積極布局海外市場，包括印度與日本，拓展聚酯多元醇產品的國際佈局，同時與國內大廠合作進軍日化、電子、醫療、綠能、光學膜及可撓式 HC 材料領域，打造多元化市場營收來源，也為永捷打造長期可持續營運成長基座。

展望2026年，永捷持審慎樂觀看法。公司持續強化上下游垂直整合與跨領域合作策略，強化集團在永續材料供應鏈中的關鍵角色。永捷積極與旗下子公司進行產品優化並加快環保水性與回收再生新材料的開發與量產進程，更有效提升材料附加價值與整體競爭力。永捷強調，未來將以環保、循環及高性能材料為核心，持續拓展國內、外市場，推動長期穩健的營運成長。