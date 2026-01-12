欣新網營收／12月4.91億元、年增16.1% 與去年全年均創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全整合電商營運服務商欣新網（2949）12日公告2025年12月營收4.91億元，月減42.2%，年增16.1%，單月營收連續11個月年增率維持雙位數；第4季營收約18.3億元，季增38.6%，年增17.4%；全年累計營收57.16億元，年增21.2%，12月與全年營收均創歷年同期新高，營運動能持續向上。

欣新網表示，12月雖有雙12購物節、耶誕與跨年等重要電商檔期支撐，但整體買氣相較往年轉趨保守，且促銷效益分散，使電商營運更考驗通路策略與執行效率。公司憑藉多品牌營運經驗與跨通路數據整合能力，聚焦強化精準投放、優化通路配置、提升資源調度效率，協助品牌以更有效率的操作節奏，將有限需求轉化為實質營收，帶動12月營收繳出年增表現。

去年電商整體動能趨緩環境下，欣新網營運維持韌性，主要來自三項結構性動能持續發酵，包括既有品牌客戶業績持續成長並擴大市占，提供穩定營運支撐；2024年起加入品牌客戶陸續進入穩定貢獻營收階段；併購後的募資新行銷模式導入，在精準選品與評估後續商品上市銷售部分展現正向助益，強化未來整體成長力道。

營收 電商 募資 購物

