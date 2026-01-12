基米營收／12月破億元、達1.15億元 月增86%、年增81% 創單月營收新高

基因定序大廠基米（4195）12日公布，2025年12月自結合併營收一舉衝上1.115億元，破億元大關，月增86.11%、年增81.52%，創單月營收新高；累計去年全年合併營收7.08億元、年增36.86%，同步刷新歷史紀錄。

基米表示，去年12月合併營收年月雙增，主要受惠儀器部門完成交機，以及NGS專案挹注，目前已接獲來自學研及生技客戶的訂單，並積極爭取半導體電子廠客戶訂單，預期今年儀器部門營收仍將維持成長。

總經理江俊奇表示，回顧2025年，基米營收表現頻頻改寫新高，代表持續推動的多元轉型策略奏效。去年不僅儀器部門業務翻倍成長，營收占比達28.15%，公司更一次取得九項實驗室開發檢測（LDTs）認證項目，使LDTs認證項目達到十項，完善在次世代高通量定序技術（WGS及WES）與臨床應用布局，成為業界最高標準，並提供與健保補助方向一致的多面相檢測選擇，目前正與多家醫院進行洽談，加速拓展NGS相關服務，今年來自臨床檢測業務的貢獻將會大幅成長。

此外，響應政府的新南向政策，兩年前基米即以印尼為起點展開布局，並在去年開始認列東南亞市場營收，目前在菲律賓、澳洲、馬來西亞與泰國等皆有經銷夥伴進行收單與服務，呈現多點開花。公司將持續藉由參與國際指標型展會爭取業務，並偕同策略夥伴Illumina共同推動亞太地區基因定序與多體學技術的應用落地，擴大產業的多元發展，預期今年的海外營收占比將逐步提升，長期則以成為亞太市場頂尖基因定序及多體學服務中心為目標。

江俊奇看好全基因體與蛋白質體學的深度整合，導入AI將分析技術升級，透過多體學平台將為精準醫療和癌症治療帶來革命性進展，未來20年將是產業發展的高速成長期，基米已掌握此趨勢率先卡位布局。展望2026年，公司將在既有的基礎上持續深耕擴展，隨著新客戶、新服務的加入，以及海外市場貢獻度的提升，樂觀看待全年營運表現。