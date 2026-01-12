信立營收／12月0.65億元、年增12.89％ 全年再創新高

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

信立（4303）12日公布去年12月營收0.65億元，年增12.89％；累計去年第4季營收為2.08億元，年增7.57％；累計去年全年度營收9.88億元，年增164.27％。去年全年營收寫歷年新高。

信立表示，高機能替代需求升溫，加上垂直整合效益發揮，堆疊公司整體營運規模放大。

信立去年第3季稅後純益8.05億元，每股純益（EPS）8.51元；去年前三季稅後純益14.75億元，每股純益15.6元。

展望2026年，信立表示，將持續以永續材料開發、高機能產品創新及國際市場拓展為三大核心策略，並加速環保配方與高性能生物基相關產品的量產及商用化進程。此外，信立也強化其在供應鏈管理、環保製程及產品可追溯性上的投入，以提升整體競爭力並進一步符合全球品牌對於ESG的嚴格標準。

